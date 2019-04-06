Великобритания начала выдавать паспорта без надписи "Европейский союз"

Несмотря на отсрочку Brexit, Великобритания начала выдавать паспорта без слов "Европейский союз" на обложке. Новые паспорта бордового цвета без упоминания ЕС введены с 30 марта - на следующий день после того, как Великобритания должна была выйти из ЕС. В свою очередь в конце года начнут выдавать паспорта с синими обложками - такие были у британских паспортов до вступления страны в Евросоюз, сообщает ВВС.
Решение убрать с обложек паспортов надпись "Европейский союз" было принято с ожиданием, что Великобритания покинет ЕС как 29 марта, как и планировалось.
Одновременно "короткое время" издаются и паспорта с надписью "Европейский союз", чтобы использовать старые запасы, сообщило Министерство внутренних дел, указав, что действительны будут оба паспорта.
TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5— Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) April 5, 2019
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу попросила Евросоюз отложить выход государства из блока до 30 июля, в свою очередь ЕС посоветовал лучше отложить это на один год.