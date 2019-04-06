Великобритания начала выдавать паспорта без надписи "Европейский союз"

Несмотря на отсрочку Brexit, Великобритания начала выдавать паспорта без слов "Европейский союз" на обложке. Новые паспорта бордового цвета без упоминания ЕС введены с 30 марта - на следующий день после того, как Великобритания должна была выйти из ЕС. В свою очередь в конце года начнут выдавать паспорта с синими обложками - такие были у британских паспортов до вступления страны в Евросоюз, сообщает ВВС.