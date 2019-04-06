Пожар в Бабитском крае локализован; выгорело 60 гектаров

Напомним, в субботу в 13:16 пожарные получили вызов в Салскую волость Бабитского края, где согласно предварительной информации горел тростник.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Пожарно-спасательной службы констатировали, что горят тростник и прошлогодняя трава, но из-за сильного ветра пламя очень быстро распространяется.

К 16 часам на месте происшествия работали более 30 пожарных, чтобы защитить от огня находящиеся неподалеку жилые дома и ограничить распространение пожара.

ГПСС призывает жителей, если увидели дым, не приближаться к месту пожара, так как это может угрожать здоровью и жизни.

Saprotam, ka redzot dūmus, iedzīvotājus māc ziņkāre un vēlme savām acīm redzēt, kas ir noticis. Tomēr, tuvojoties ugunsgrēka vietai, cilvēki pakļauj sevi briesmām, jo atrašanās dūmos var kaitēt veselībai.



Aicinām iedzīvotājus, redzot dūmus, tomēr netuvoties ugunsgrēku vietai! pic.twitter.com/Dy5ks8a9WC — VUGD (@ugunsdzeseji) April 6, 2019

К 16 часам по всей Латвии было получено более ста вызовов на пожары прошлогодней травы.

"Понимаем, что солнечная погода используется для того, чтобы прибрать придомовые территории, однако призываем жителей не забывать, что оставленный без присмотра костер, невнимательно выброшенный окурок и другие действия могут привести к разрушительным пожарам, в которых страдают люди и здания", - отметила представитель Пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Šodien ugunsdzēsējiem glābējiem darba netrūkst!



Saprotam, ka saulainais laiks vilina, tomēr atceries, ka nepieskatīts ugunskurs, nevērīgi izmests izsmēķis vai citas darbības var novērst pie postošiem ugunsgrēkiem!



Nenodari postu – NEDEDZINI! pic.twitter.com/zJZYacZVy8 — VUGD (@ugunsdzeseji) April 6, 2019

ГПСС напоминает, что сжигание старника не может быть контролиуемым - под влиянием ветра и других условий направление огня может измениться, пламя может переброситься на здание и другие вещи. Люди не осознают, что, чем длиннее трава, тем больше пламя и тем неконтролируемее пожар, считает Палкавниеце.