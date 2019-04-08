Последний писк моды: "Бесплатные" игры с доходами в миллиарды долларов

С помощью стриминга игроки могут показывать подписчикам, как проходит какая-нибудь игра.

Это фактически считается экспериментом игровой индустрии, что может создать известную "революцию" в мире игр.

Похожую на ту, что случилась в 1986 году, когда Nintendo выпустили первую игровую консоль.

В среду стоимость акций сети по продаже игр GameStop упала из-за новых прогнозов. По прогнозам объёмы продаж компьютерных игр сократятся на десятую часть. Такие разработчики игр, как Electronic Arts и Activision сообщили о серьёзных изменениях в своей деятельности.

Одна из новейших тенденций - стриминг игр. Именно поэтому Google сообщил о начале работ нового сервиса Stadia. Это позволит игрокам записывать игровые моменты, а после с помощью сервиса Google создавать видеоматериалы, которые они будут включать в свою потоковую передачу.

Пока что неизвестно, сколько будет стоить эта услуга от Google, какие функции она предложит, и какие игры будет поддерживать. Известно только то, что представители компании надеются, что Stadia не переживёт судьбы другого потокового сервиса OnLive.

На рынок он вошёл в 2010 году и разрешал игрокам транслировать популярные в то время игры. Несмотря на амбициозные планы, OnLive не удалось набрать достаточной базы клиентов. В 2015 году компания закрылась.

Apple объявила, что для любителей игр будет создана услуга Apple Arcade, которую некоторые уже называют "игровой Netflix".

Те, кто будут подписаны на услугу, смогут играть и транслировать более 100 игр, которые поддерживает Apple. Также Apple сообщила, что игрокам не нужно будет платить за дополнительные услуги, как происходит в большей части игр на мобильных устройствах (например, где игроку нужно платить реальные деньги за дополнительную жизнь).

Ещё нужно припомнить игру Fortnite, которая "сорвала кассу" в индустрии компьютерных игр.

Вначале за неё не нужно было платить. Несколько миллионов людей оценили режим Battle Royal, где 100 игроков онлайн бились друг с другом за оружие и ресурсы. Побеждал тот, кто в игре оставался последним.

Epic Games, что создали Fortnite, сообщили, что главное достижение игры - это возможность играть на любой платформе (как на телефоне, так на компьютере).

Игра такого вида зарабатывает главным образом на дополнительных возможностях, которые игроки могут купить.

Например, игроки Fortnite используют реальные деньги, чтобы приобрести для своего героя различную экипировку и образы.

Игроки радовались, что игра Fortnite доступна бесплатно. Также цены за дополнительные услуги были умеренные - 10 долларов в месяц. Однако годовой оборот выходит дороже, чем купить готовую игру за 50-60 долларов, которая не требует дополнительных вложений.

Революцию в области видеоигр создала игра Candy Crush, которая доступна практически на любой платформе: на телефонах и на компьютерах. В этой игре также, как и в Fortnite можно покупать дополнительные услуги.

Модель Fortnite показывает, что несмотря на то, что игра практически бесплатна, на ней всё равно можно зарабатывать более чем 2 миллиарда долларов.

Другие игры схожего формата, такие как Electronic Arts Apex Legends, выпущенные в последние месяцы, за первые четыре недели смогли охватить 50 миллионов игроков по всему миру.

Однако аналитики говорят, что подобный бизнес "бесплатных" игр рискован.