Пн, 8.04.2019
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На Валмиерском шоссе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 7 апреля, на Валмиерском шоссе у Страупе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек, сообщила представитель Управления Видземского региона Госполиции Зане Васкане. 

По предварительной информации, в 12.10 в волости Страупес края Паргауяс на 30-м километре Валмиерского шоссе женщина 1987 года рождения за рулем Hyundai вызвала аварию с автомобилем Opel, за рулем которого была женщина 1984 года рождения. Она совершала левый поворот.

На месте происшествия пострадала водитель автомобиля Hyundai и ее пассажир, а также водитель автомобиля Opel и три пассажира.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 47 ДТП, в автоавариях пострадали 11 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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