На Валмиерском шоссе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

По предварительной информации, в 12.10 в волости Страупес края Паргауяс на 30-м километре Валмиерского шоссе женщина 1987 года рождения за рулем Hyundai вызвала аварию с автомобилем Opel, за рулем которого была женщина 1984 года рождения. Она совершала левый поворот.

На месте происшествия пострадала водитель автомобиля Hyundai и ее пассажир, а также водитель автомобиля Opel и три пассажира.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.