На Валмиерском шоссе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

В воскресенье, 7 апреля, на Валмиерском шоссе у Страупе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек, сообщила представитель Управления Видземского региона Госполиции Зане Васкане.
По предварительной информации, в 12.10 в волости Страупес края Паргауяс на 30-м километре Валмиерского шоссе женщина 1987 года рождения за рулем Hyundai вызвала аварию с автомобилем Opel, за рулем которого была женщина 1984 года рождения. Она совершала левый поворот.
На месте происшествия пострадала водитель автомобиля Hyundai и ее пассажир, а также водитель автомобиля Opel и три пассажира.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 47 ДТП, в автоавариях пострадали 11 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.