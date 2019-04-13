Гражданам Латвии больше не потребуется виза для поездки в Таиланд

МИД подчеркивает, что работать с туристической визой в Таиланде запрещено, для этого перед въездом в страну необходимо получить предусмотренную для работы визу.

Более подробную информацию об условиях въезда в Таиланд можно получить на сайте Управления миграционной службы Таиланда или в находящемся в Стокгольме посольстве Таиланда в Латвии.