Странный поток денег: LDz провела 800 000 евро через неработающую компанию

Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) без логических объяснений провело 800 000 евро через реально неработающую компанию одного человека, рассказали в Nekā personīga на TV3.
Денежные перечисления были связаны с военными проектами.
Чтобы через отдельные ж/д станции можно было перевезти военную технику НАТО, было необходимо переделать платформы.
Поэтому правительство еще в сентябре 2016 года поручило LDz перестроить несколько старых платформ советских времен для нужд тяжелой техники НАТО.
В ноябре прошлого года торжественно открыли перестроенную ж/д станцию в Гаркалне - здесь тяжелая военная техника теперь может сама заехать и съехать с платформ. Адаптирование станции под военные нужды стоило 1,8 млн евро.
LDz доверила реализацию проекта дочернему предприятию. Летом 2017 года был заключен договор между LDz Cargo и RVU Baltija, согласно которому изначальная сумма за работы составила 620 000 евро. Однако, в итоге RVU Baltija получила от LDz Cargo почти 800 000 евро.
В передаче подчеркнули, что непонятна целесообразность сделки, так как RVU Baltija никаких реальных действий в Даугавпилсе не совершает и единственным сотрудником является руководитель компании Гунтис Иннус.
Также и проект модернизации создал со стороны привлеченный конструктор, а все технические работы выполнила другая дочерняя компания LDz - LDz ritošā sastāva serviss (RSS) на своей территории, а не RVU Baltija, которая лишь заплатила ей за работу 360 000 евро.
Председатель правления LDz loģistika Гундарс Аболс пояснил, что RVU Baltija на тот момент была дочерней компанией RSS, у которой был опыт вагоностроения, поэтому им и доверили задание. С пометкой, что реальные работы произошли на RSS, Аболс утверждал, что весь надзор за проектом и переговоры с проектировщиком были ответственностью RVU Baltija.