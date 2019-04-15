Семья Липманов основала компанию с уставным капиталом в 33 млн евро

Семья Липманов - Киров Липман, его жена Анна Липмане и сын Филипп Липман – основали компанию SIA Liplat Holding с основным капиталом в размере 33,4 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv.
Основной капитал новой компании составляет 33 438 262 евро, и Кирову Липману в нем принадлежит 66,61%, Анне Липмане - 33,31%, а Филипу Липману - 0,08%.
На пост председателя правления Liplat Holding утвержден Киров Липман, в то же время Анна Липмане и Филипп Липман зарегистрированы на должностях членов правления.
Юридический адрес Liplat Holding – улица Раунас 23, Рига. В коммерческом регистре Liplat Holding зарегистрирована 11 апреля.
"Добившись конструктивного соглашения с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) и основав новую компанию Liplat Holding с уставным капиталом 33,4 млн евро, моя семья успешно начала подготовительные работы для того, чтобы сделать предложение о выкупе акций Grindeks", - говорится в сообщении Липмана для СМИ.
Липман отметил, что достигнуто соглашение с FKTK как о предложении по выкупе акций до конца августа, так и о том, как будет рассчитана стоимость одной акции в предложении по выкупу.
"Уже есть договоренность о привлечении необходимого финансирования, и для этих целей мы с моей супругой и сыном и зарегистрировали в Регистре предприятий компанию Liplat Holding", - добавил он.
Как ранее сообщала LETA, в апреле этого года FKTK оштрафовала акционеров Grindeks Кирова Липмана и его сына Филиппа Липмана на 131 250 евро за нарушение Закона о рынке финансовых инструментов (FITL) и договорилась с акционерами об объявлении предложения обязательного выкупа акций до конца августа 2019 года.
В рамках административного дела FKTK констатировала, что оба акционера не выполнили установленную законом обязанность: сделать адресованное остальным акционерам Grindeks обязательное предложение о выкупе акций. Поэтому комиссия договорилась с обоими акционерами о заключении административного договора и назначила штраф в размере 131 250 евро.
Киров Липман является крупнейшим акционером производителем лекарств Grindeks (33,29%), в то же время Анне Липмане принадлежит 16,65% акций Grindeks. Также Киров Липман является единственным владельцем основанной в 2013 году компании Gesil Limited.