Семья Липманов основала компанию с уставным капиталом в 33 млн евро

Основной капитал новой компании составляет 33 438 262 евро, и Кирову Липману в нем принадлежит 66,61%, Анне Липмане - 33,31%, а Филипу Липману - 0,08%.

На пост председателя правления Liplat Holding утвержден Киров Липман, в то же время Анна Липмане и Филипп Липман зарегистрированы на должностях членов правления.

Юридический адрес Liplat Holding – улица Раунас 23, Рига. В коммерческом регистре Liplat Holding зарегистрирована 11 апреля.

"Добившись конструктивного соглашения с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) и основав новую компанию Liplat Holding с уставным капиталом 33,4 млн евро, моя семья успешно начала подготовительные работы для того, чтобы сделать предложение о выкупе акций Grindeks", - говорится в сообщении Липмана для СМИ.

Липман отметил, что достигнуто соглашение с FKTK как о предложении по выкупе акций до конца августа, так и о том, как будет рассчитана стоимость одной акции в предложении по выкупу.

"Уже есть договоренность о привлечении необходимого финансирования, и для этих целей мы с моей супругой и сыном и зарегистрировали в Регистре предприятий компанию Liplat Holding", - добавил он.

Как ранее сообщала LETA, в апреле этого года FKTK оштрафовала акционеров Grindeks Кирова Липмана и его сына Филиппа Липмана на 131 250 евро за нарушение Закона о рынке финансовых инструментов (FITL) и договорилась с акционерами об объявлении предложения обязательного выкупа акций до конца августа 2019 года.

В рамках административного дела FKTK констатировала, что оба акционера не выполнили установленную законом обязанность: сделать адресованное остальным акционерам Grindeks обязательное предложение о выкупе акций. Поэтому комиссия договорилась с обоими акционерами о заключении административного договора и назначила штраф в размере 131 250 евро.