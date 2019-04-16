Перевозки инвалидов в транспорте Риги: делом занялась полиция

Сейчас оцениваются упомянутые в заявлении обстоятельства, чтобы принять решение о дальнейшем развитии, заявила агентству LETA представитель полиции Илзе Юревица.

Во время анализа поданной Рижской думой и Rīgas satiksme информации о перевозках пассажиров с первой и второй группами инвалидности у Автотранспортной дирекции появились подозрения в некорректном учете пассажиров данной категории на маршрутах городского значения.

В связи с этим Совет по общественному транспорту 29 марта постановил на месяц задержать авансовую дотацию в размере 2,2 млн евро Рижской думе за перевозки пассажиров с инвалидностью во втором квартале текущего года.

Автотранспортная дирекция должна убедиться в том, что дотация действительно поступает на те цели, на которые она предназначена.

Председатель правления дирекции Кристианс Годиньш на заседании совета заявил, что исследование было проведено, так как есть ясные отличия в числах перевезенных пассажиров.