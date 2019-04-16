Перевозки инвалидов в транспорте Риги: делом занялась полиция

Госполиция начала оценку заявления, поданного Автотранспортной дирекцией, о перевозке людей с инвалидностью в общественном транспорте Риги.
Сейчас оцениваются упомянутые в заявлении обстоятельства, чтобы принять решение о дальнейшем развитии, заявила агентству LETA представитель полиции Илзе Юревица.
Во время анализа поданной Рижской думой и Rīgas satiksme информации о перевозках пассажиров с первой и второй группами инвалидности у Автотранспортной дирекции появились подозрения в некорректном учете пассажиров данной категории на маршрутах городского значения.
В связи с этим Совет по общественному транспорту 29 марта постановил на месяц задержать авансовую дотацию в размере 2,2 млн евро Рижской думе за перевозки пассажиров с инвалидностью во втором квартале текущего года.
Автотранспортная дирекция должна убедиться в том, что дотация действительно поступает на те цели, на которые она предназначена.
Председатель правления дирекции Кристианс Годиньш на заседании совета заявил, что исследование было проведено, так как есть ясные отличия в числах перевезенных пассажиров.
Так, Rīgas mikroautobusu satiksme перевозило 14% инвалидов, "Rīgas satiksme - 4%, а региональные перевозчики - 8%. При этом в Rīgas mikroautobusu satiksme 22% лиц с инвалидностью получали билеты у водителя, а в транспортных средства Rīgas satiksme - 9%. Оказалось, что есть и лица с инвалидностью, которые регистрировали свой е-талон по 250-300 раз в месяц.