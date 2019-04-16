ОЭСР: серьезная проблема в Латвии - длительная безработица

При этом ОЭСР одобряет ряд введенных с 2012 года новых мер на рынке труда, особо подчеркивая необходимость еще более нацеленных мер поддержки.

Используемый Госагентством занятости (ГАЗ) метод профилирования ОЭСР считает необходимым усовершенствовать, отказавшись от группирования безработных по 39 группам и больше сфокусировавшись на специфических целевых группах.

ОЭСР предлагает расширить круг целевых групп, в том числе оказывать поддержку также лицам, еще не потерявшим работу, а тем, у кого есть хорошие шансы найти работу, предлагать услуги онлайн, а также наладить регулярное сотрудничество с местными самоуправлениями.

Организованные ГАЗ обучающие мероприятия имеют положительное влияние, но их следует дополнить другими мероприятиями, чтобы улучшить возвращение безработных на рынок труда, заключила ОЭСР.

ОЭСР предлагает укреплять поддержку региональной мобильности для участников обучения.

ОЭСР считает нынешний срок реализации купонов на обучение - 14 дней - слишком коротким и рекомендует его продлить. В Германии, например, купон действителен три месяца.

В Латвии доступны качественные административные данные, чтобы проводить регулярные оценки услуг ГАЗ, что позволяет научно обоснованными и опробованными методами проследить как индивидуальное участие в мероприятии, так и влияние участия на результаты рынка труда.

Исследование показало, что в Латвии строгие условия утраты статуса безработных и пособия по безработице по сравнению с другими странами ОЭСР. ОЭСР рекомендует ввести более умеренные санкции в случае незначительных нарушений.

Размер и покрытие пособия гарантированного минимума доходов (ГМД) в Латвии по сравнению со средними показателями в ОЭСР низкие, в 2017 году это пособие получали всего 0,5% жителей старше 15 лет. Больше половины получателей пособия ГМД получает его меньше шести месяцев, большинство получателей - старше 55 лет, 17% - лица с инвалидностью.

Доходы получающих пособие ГМД домохозяйств значительно ниже средних доходов и ниже, чем в большинстве стран ОЭСР.

Получатели ГМД составляют 20% зарегистрированных в ГАЗ безработных, не имеющих работы в течение длительного времени.

Число получателей пенсии по инвалидности в Латвии с 2007 года возросло больше, чем в любой другой европейской стране ОЭСР.

Высокое налоговое бремя уменьшает мотивация получателей пенсии по инвалидности принять предложение работы.

Региональные различия в Латвии - одни из самых больших в странах ОЭСР, а региональная мобильность - на среднем уровне, указано в исследовании.

Латвийская молодежь больше, чем молодежь других стран ЕС готова переехать в другой регион ради работы, а подорожание аренды жилья в Риге и прилегающем регионе влияет на региональную мобильность.

Для содействия мобильности ОЭСР рекомендует развернуть начатую в 2013 году программу поддержки региональной мобильности и увеличить объем поддержки семей, а также рассмотреть возможность введения программы небольших займов на переезд.