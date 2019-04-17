Сотрудники собора Парижской Богоматери 23 минуты после тревоги искали пожар

Сирена зазвенела в соборе в 18:20 по местному времени, удивив пастора и несколько сотен прихожан. Сотрудники собора соответственно инструкции в течение нескольких минут эвакуировали людей и пытались найти место горения.

В первые 20 минут тревога казалась ложной, так как не было запаха дыма, однако через 23 минуты сработал второй детектор дыма и вскоре уже снаружи было видно, что с крыши собора поднимается дым. Когда приехали пожарные, пламя уже охватило верхнюю часть собора.

По мнению экспертов, очаг пламени находился у основания шпиля. Как пишет издание Le Parisien, причиной пожара стали "проблемы с электричеством", специалисты рассматривают различные варианты, в том числе короткое замыкание и скрытое повреждение проводов. Произошедшее расследуется как несчастный случай.