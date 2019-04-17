Кариньш в ЕП напомнил о дотациях для фермеров стран Балтии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в среду в своем выступлении в Европарламенте призвал обеспечить фермерам стран Балтии справедливые прямые дотации.
Говоря о политике выравнивания, Кариньш подчеркнул, что она должна быть равномерной, чтобы самые бедные регионы ЕС могли развиваться.
Премьер-министр Латвии подчеркнул, что в предоставлении субсидий фермерам по-прежнему нет равенства, и эту историческую ошибку нужно исправлять.
Говоря о следующем многолетнем бюджете ЕС с 2021 года, премьер-министр подчеркнул необходимость больше инвестировать в исследования, в "новые светлые умы, которые обеспечат развитие и благосостояние ЕС".
"В то же время надо помнить, что инвестиции в исследования нужны не только в столицах, но по всей Европе, потому что светлые умы есть везде. Если мы вкладываем лишь в несколько стран, мы оказываем себе медвежью услугу", - сказал премьер.
Галерея: Кариньш участвует в дебатах в Европарламенте