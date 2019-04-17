Кариньш в ЕП напомнил о дотациях для фермеров стран Балтии

Говоря о следующем многолетнем бюджете ЕС с 2021 года, премьер-министр подчеркнул необходимость больше инвестировать в исследования, в "новые светлые умы, которые обеспечат развитие и благосостояние ЕС".

"В то же время надо помнить, что инвестиции в исследования нужны не только в столицах, но по всей Европе, потому что светлые умы есть везде. Если мы вкладываем лишь в несколько стран, мы оказываем себе медвежью услугу", - сказал премьер.