Ср, 17.04.2019
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Кариньш в ЕП напомнил о дотациях для фермеров стран Балтии

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ФОТО: Eiropas parlaments

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в среду в своем выступлении в Европарламенте призвал обеспечить фермерам стран Балтии справедливые прямые дотации.

Говоря о политике выравнивания, Кариньш подчеркнул, что она должна быть равномерной, чтобы самые бедные регионы ЕС могли развиваться.

Премьер-министр Латвии подчеркнул, что в предоставлении субсидий фермерам по-прежнему нет равенства, и эту историческую ошибку нужно исправлять.

Говоря о следующем многолетнем бюджете ЕС с 2021 года, премьер-министр подчеркнул необходимость больше инвестировать в исследования, в "новые светлые умы, которые обеспечат развитие и благосостояние ЕС".

"В то же время надо помнить, что инвестиции в исследования нужны не только в столицах, но по всей Европе, потому что светлые умы есть везде. Если мы вкладываем лишь в несколько стран, мы оказываем себе медвежью услугу", - сказал премьер. 

Галерея: Кариньш участвует в дебатах в Европарламенте

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