У самолёта при взлете из двигателя вырвалось пламя
В России самолёт Utair, который выполнял рейс из Москвы в Махачкалу, прервал свой вылет из Внуково, так как при запуске двигателя из него вырвалось пламя, передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу Utair.
Сообщается, что некоторые пассажиры лайнера заметили выброс пламени, открыли аварийный выход и отправились в правое крыло самолёта.
Ранее в СМИ сообщалось, что пассажиры самолёта, которые заметили огонь, требовали остановить самолёт.
В Utair сообщили, что выброс пламени был возбужден срывом потока воздуха. "Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало", — сообщает авиакомпания. Также в авиакомпании отметили, что вышедшие на крыло пассажиры вернулись обратно в самолёт по просьбе экипажа.
Компания заявила, что рейс будет выполнен на другом самолёте.
Видео: Двигатель самолёта загорелся во время взлёта