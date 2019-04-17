Ср, 17.04.2019
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У самолёта при взлете из двигателя вырвалось пламя
Авиакомпания заявила, что это штатная ситуация

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В России самолёт Utair, который выполнял рейс из Москвы в Махачкалу, прервал свой вылет из Внуково, так как при запуске двигателя из него вырвалось пламя, передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу Utair.

Сообщается, что некоторые пассажиры лайнера заметили выброс пламени, открыли аварийный выход и отправились в правое крыло самолёта. 

Ранее в СМИ сообщалось, что пассажиры самолёта, которые заметили огонь, требовали остановить самолёт. 

В Utair сообщили, что выброс пламени был возбужден срывом потока воздуха. "Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало", — сообщает авиакомпания. Также в авиакомпании отметили, что вышедшие на крыло пассажиры вернулись обратно в самолёт по просьбе экипажа.

Компания заявила, что рейс будет выполнен на другом самолёте.

Видео: Двигатель самолёта загорелся во время взлёта

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