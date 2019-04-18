Левитс не исключает встречи с президентом России, но сейчас это не актуально

Будущий кандидат на должность президента Латвии, судья Суда ЕС Эгил Левитс не исключает, что мог бы когда-нибудь встретиться в качестве главы государства с президентом РФ, но сейчас этот вопрос для Латвии не актуален.
Об этом Левитс заявил в передаче LNT "900 секунд", комментируя решение президента Эстонии Керсти Кальюлайд встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я думаю, что сила внешней политики Латвии в том, что она всегда идет в контексте с общей внешней политикой Европы", - сказал претендент на президентский пост.
Он подчеркнул, что Латвия намного более сильна как страна ЕС, чем сама по себе.
По мнению Левитса, перед тем, как встретиться с Путиным, президент Эстонии, очевидно, оценила положение и позиции своей страны и приняла адекватное решение.
На вопрос, может ли Латвия когда-нибудь поступить, как Эстония, Левитс ответил, что не исключает этого полностью, но в ближайшее время вопрос для Латвии не актуален.
"Я думаю, что у ЕС есть определенная политика в отношении России, и мы полностью ее поддерживаем и участвуем в ее формировании", - сказал Левитс.