За изнасилование, ограбление и убийство латвиец приговорен к пожизненному заключению

На прошлой неделе суд за закрытыми дверями принял решение о пожизненном заключении для мужчины, который обвинялся в ограблении, изнасиловании и убийстве при отягчающих обстоятельствах, сообщила представитель Прокуратуры Уна Реке.
Летом 2017 года мужчина через окно проник в квартиру знакомой ему женщины. Он изнасиловал ее, после чего потребовал деньги.
Чтобы реализовать ограбление и скрыть следы изнасилования, он прижал потерпевшую подушкой и несколько раз ударил кулаком по голове. Затем, удерживая подушку у лица, он задушил жертву.
После чего он обыскал квартиру, забрал имущество и деньги на сумму не менее 2330 евро и покинул квартиру