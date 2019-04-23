За изнасилование, ограбление и убийство латвиец приговорен к пожизненному заключению

Летом 2017 года мужчина через окно проник в квартиру знакомой ему женщины. Он изнасиловал ее, после чего потребовал деньги.

Чтобы реализовать ограбление и скрыть следы изнасилования, он прижал потерпевшую подушкой и несколько раз ударил кулаком по голове. Затем, удерживая подушку у лица, он задушил жертву.