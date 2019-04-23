Вт, 23.04.2019
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За изнасилование, ограбление и убийство латвиец приговорен к пожизненному заключению

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На прошлой неделе суд за закрытыми дверями принял решение о пожизненном заключении для мужчины, который обвинялся в ограблении, изнасиловании и убийстве при отягчающих обстоятельствах, сообщила представитель Прокуратуры Уна Реке.

Летом 2017 года мужчина через окно проник в квартиру знакомой ему женщины. Он изнасиловал ее, после чего потребовал деньги.

Чтобы реализовать ограбление и скрыть следы изнасилования,  он прижал потерпевшую подушкой и несколько раз ударил кулаком по голове. Затем, удерживая подушку у лица, он задушил жертву.

После чего он обыскал квартиру, забрал имущество  и деньги на сумму не менее 2330 евро и покинул квартиру

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