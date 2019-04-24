Ср, 24.04.2019
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В Рижской думе созвано внеочередное заседание: будут обсуждать мост

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Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

По запросу оппозиционных депутатов Рижской думы вечером в среду созвано внеочередное заседание комитета по делам сообщения и транспорта, на котором планируется дискутировать о техническом состоянии путепровода Аугуста Деглава.

Заседание созвано на 20 часов. На нем оппозиционеры хотят получить информацию об актуальном техническом состоянии путепровода и проведенных экспертизах, а также надеются ознакомиться с их результатами.

Кроме того, депутаты ожидают плана действий для решения ситуации с указанием сроков исполнения, затратами и ответственными лицами. Также они хотят получить информацию о подготовленном департаментом сообщения плане по изменению организации движения, который связан с закрытием моста.

Напомним, вечером в среду начальник Госполиции Интс Кюзис сообщил, что движение по путепроводу ул. Аугуста Деглава (Деглавскому мосту) будет закрыто в четверг, 25 апреля, в 5 часов утра.

"Мост будет закрыт до момента, пока Рижская дума не представит Государственному бюро по контролю за строительством (ГБКС) документы, по которым ГБКС могло бы убедиться в безопасности моста", - сказал Кюзис.

В данный момент все свидетельствует о том, что мост угрожает безопасности общества, потому принято такое решение.

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