Из-за Деглавского моста Рига встала в пробках и утром в пятницу

В округе закрытого Деглавского моста и в других местах города утром в пятницу образовались пробки, сообщает агентство LETA со ссылкой на Balticmaps.eu.
С пробками нужно считать на Земитанском мосту и с их образованием на улице Иекирю по направлению в центр. Кроме того, затор образовался а находящейся неподалеку улице Вайдавас. После моста нужно считать с пробкой на улице А.Чака на участке от Таллинас до Матиса.
Заторы образовались и на Воздушном мосту и на ул. Бривибас по направлению в центр. Аналогичная ситуация наблюдается на улицах Ропажу и Структору.
Галерея: Закрытый Деглавский мост
Автомобили стоят в пробке и на ул. Пиедруяс недалеко от Деглавского моста.
Затор зарегистрирован и на Вантовом мосту по направлению в центр. В свою очередь движение осложнено на ул. Меркеля и бульв. Райниса, а также на участке улицы Краста.
Водителям придется потратить дополнительное время и на преодоление участков Юрмалас гатве, ул. Дзирциема, Даугавгривас, Буллю, Слокас и других.
Движение осложнено и в других местах города.
Напомним, в 5 часов утра в четверг был закрыт для движения транспорта Деглавский мост, в результате чего были изменены маршруты общественного транспорта, образовались большие пробки.