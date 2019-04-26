Из-за Деглавского моста Рига встала в пробках и утром в пятницу

С пробками нужно считать на Земитанском мосту и с их образованием на улице Иекирю по направлению в центр. Кроме того, затор образовался а находящейся неподалеку улице Вайдавас. После моста нужно считать с пробкой на улице А.Чака на участке от Таллинас до Матиса.

Заторы образовались и на Воздушном мосту и на ул. Бривибас по направлению в центр. Аналогичная ситуация наблюдается на улицах Ропажу и Структору.

Галерея: Закрытый Деглавский мост

Автомобили стоят в пробке и на ул. Пиедруяс недалеко от Деглавского моста.

Затор зарегистрирован и на Вантовом мосту по направлению в центр. В свою очередь движение осложнено на ул. Меркеля и бульв. Райниса, а также на участке улицы Краста.

Водителям придется потратить дополнительное время и на преодоление участков Юрмалас гатве, ул. Дзирциема, Даугавгривас, Буллю, Слокас и других.

Движение осложнено и в других местах города.