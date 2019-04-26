Пт, 26.04.2019
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Сколько стоит закрыть Деглавский мост

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Деглавский мост

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Решение закрыть Деглавский мост обходится предприятию Rīgas satiksme в виде дополнительных расходов в 5000 евро в день, сообщает агентство LETA.

Закрытие движения транспорта по путепроводу улицы Аугуста Деглава создает для Rīgas satiksme дополнительные расходы в размере 5000 евро в день, сообщила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича.

Дополнительные расходы возникают по техническим причинам - транспортным средствам приходится использовать объездные пути, увеличены расстояния, что требует дополнительного потребления горючего и увеличивает амортизационные расходы.

Кроме того, в первые дни после закрытия Деглавского моста число пассажиров на измененных маршрутах общественного транспорта уменьшилось.

Как сообщалось, в четверг для движения был закрыт мост улицы Аугуста Деглава, в результате чего существенно изменились маршруты движения общественного транспорта, а в прилегающих районах образовались транспортные заторы.

Галерея: Закрытый Деглавский мост

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