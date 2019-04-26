Рига снова "встала": на столичных улицах образовались пробки

Пробка образовалась в рижском районе Тейка по направлению в центр города.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Напомним, с 5 часов утра 25 апреля для движения транспорта закрыт Деглавский мост, в результате чего были существенно изменены маршруты общественного транспорта и в соответствующей части столицы ожидаются более интенсивные пробки.

Решение закрыть Деглавский мост ежедневно обходится предприятию Rīgas satiksme в 5000 евро.