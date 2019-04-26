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Рига снова "встала": на столичных улицах образовались пробки

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ФОТО: TVNET

Вечером в пятницу, 26 апреля, в Риге снова образовались значительные транспортные заторы, свидетельствует информация на портале balticmaps.eu.

Пробка образовалась в рижском районе Тейка по направлению в центр города.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Напомним, с 5 часов утра 25 апреля для движения транспорта закрыт Деглавский мост, в результате чего были существенно изменены маршруты общественного транспорта и в соответствующей части столицы ожидаются более интенсивные пробки.

Решение закрыть Деглавский мост ежедневно обходится предприятию Rīgas satiksme в 5000 евро.

Дополнительные расходы появляются по техническим причинам. То есть, поскольку транспортные средства должны использовать объездные пути и проезжать большие расстояния, им необходимо дополнительное потребление горючего. Также увеличиваются затраты на амортизацию.

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