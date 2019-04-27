TVNET исследует: почему умолчали о первом заключении по Деглавскому мосту?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Foto: Slēgts Augusta Deglava tilts ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Аутентичность документа подтвердил сам автор - сотрудник компании Эдмунд Акимов. Под обследованием стоит его подпись. Факты из этого документа он подтверждает.

Внимание TVNET привлекло заключение о девятой колонне моста, в которой были обнаружены серьезные повреждения.

В документе отмечается, что в случае повышенной нагрузки, например, при бетонировании, перемещении тяжелого транспорта, продольная ось может деформироваться,

что может привести к серьезным и необратимым повреждениям конструкции колонны, в том числе к ее частичному или полному обрушению.

Такое заключение было сделано после обследования моста 1 апреля.

Однако, в то же время Акимов утверждает, что эти риски уже устранены. По его словам, сразу после этого заключения, колонну укрепили. Этот критический момент был тут же разрешен.

Он добавил, что это не несло немедленной угрозы, но все же это нельзя было оставлять без внимания.

"Я не могу сказать, что конструкция стала намного безопаснее, после того как была восстановлена ее целостность в минимальной возможной форме. Устранен определенный риск", - признал инженер.

Галерея: Аварийное состояние Деглавского моста

Руководитель предприятия Inženierbūve, директор директор института транспортного строительства Айнарс Паэглитис также заявил, что мост безопасен.

Он отметил тот факт, что проект моста был разработан в 60-е годы прошлого столетия. Автором выступил Институт проектирования Санкт-Петербурга, поэтому после распада СССР оригинальной документации в Латвии нет.

Несмотря на это, по словам Паэглитиса, опоры моста укреплены лучше, чем в изначальном проекте. Поэтому они безопасны.

Профессор признал, что докажет это с помощью расчетов. На данный момент компания Паэглитиса Inženierbūve готовит новый доклад по мосту.

"Мы проводим полную инспекцию, необходимо описать повреждения и часть расчетов усовершенствовать. Теперь мы готовим полный отчет инспекции, где все было бы описано", - сказал он.

По его словам, новое заключение может быть готово в течение недели.

Согласно документации о том, что еще 1 апреля существовал риск обрушения и, принимая во внимание тот факт, что оригинальной документации по мосту в Латвии нет, можно предположить, что закрытие моста было адекватным решением.

По крайней мере до того момента, пока не будет аргументированного заключения, всех замеров и тестов о том, что мост действительно не несет угрозы.

Галерея: Закрытие Деглавского моста

Как сообщалось, в четверг, 25 апреля, для движения был закрыт мост улицы Аугуста Деглава, в результате чего существенно изменились маршруты движения общественного транспорта, а в прилегающих районах образовались транспортные заторы.