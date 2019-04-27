Важный тендер, о котором не говорят. В Риге вскоре могут вырасти тарифы на вывоз мусора

Отмечается, что в последующие 20 лет вывоз мусора в столице будет монополизирован, и это критикует Совет по конкуренции.

В добавок оппозиция Рижской думы подозревает, что прибыльный бизнес попадет в руки компаний, связанных с именуемым олигархом Андрисом Шкеле.

В выпуске новостей отметили, что конкурс государственно-частного партнерства, объявленный в том году компанией Getliņi eko, грандиозный. В рамках него ищут частного партнера, который наравне с Рижской думой в последующие 20 лет получит эксклюзивные права собирать и сортировать мусор в столице.

Предположительная цена договора, то есть доходы АО, планируются в размере 687 миллионов евро, что, для сравнения, в три раза превышает сумму закупки пассажирских поездов.

Но, в отличие от поездов, тендер проходит по-тихому, без видимых скандалов и жалоб.

Все потому, что заявку подали всего две компании - объединение CREB Rīga, которое образуют Clean R и Eco Baltija, а также союз компаний Pilsētvides serviss un Lautus.

По мнению думской оппозиции, процедура конкурса разработана так, чтобы свести конкуренцию к минимуму.

Поданные претендентами тарифы достаточно схожи. У CREB Rīga тариф превышает 20 евро за кубический метр, а у второго претендента – 21 евро.

Это в два раза больше, чем сейчас компании CREB Rīga платят жители, дома которых обслуживает Rīgas Namu pārvaldnieks.

В связи с этим можно предположить, что уже вскоре тарифы подскочат, так как договор с монополистом придется заключать всем жителям и компаниями Риги, вне зависимости от того, во сколько вывоз мусора обходится сейчас.

Рижская дума монополию обосновывает требованиями к окружающей среде, которые выдвигают директивы ЕС. А именно, для того, чтобы добиться большей сортировки мусора, необходимы инвестиции в инфраструктуру.