Важный тендер, о котором не говорят. В Риге вскоре могут вырасти тарифы на вывоз мусора

Рижане, скорее всего, в будущем будут платить за вывоз мусора значительно больше, следует из крупнейшего в Латвии конкурса государственно-частного партнерства, которое незаметно организует муниципальная компания Getliņi EKO, сообщили TV3 Ziņas.
Отмечается, что в последующие 20 лет вывоз мусора в столице будет монополизирован, и это критикует Совет по конкуренции.
В добавок оппозиция Рижской думы подозревает, что прибыльный бизнес попадет в руки компаний, связанных с именуемым олигархом Андрисом Шкеле.
В выпуске новостей отметили, что конкурс государственно-частного партнерства, объявленный в том году компанией Getliņi eko, грандиозный. В рамках него ищут частного партнера, который наравне с Рижской думой в последующие 20 лет получит эксклюзивные права собирать и сортировать мусор в столице.
Предположительная цена договора, то есть доходы АО, планируются в размере 687 миллионов евро, что, для сравнения, в три раза превышает сумму закупки пассажирских поездов.
Но, в отличие от поездов, тендер проходит по-тихому, без видимых скандалов и жалоб.
Все потому, что заявку подали всего две компании - объединение CREB Rīga, которое образуют Clean R и Eco Baltija, а также союз компаний Pilsētvides serviss un Lautus.
По мнению думской оппозиции, процедура конкурса разработана так, чтобы свести конкуренцию к минимуму.
Поданные претендентами тарифы достаточно схожи. У CREB Rīga тариф превышает 20 евро за кубический метр, а у второго претендента – 21 евро.
Это в два раза больше, чем сейчас компании CREB Rīga платят жители, дома которых обслуживает Rīgas Namu pārvaldnieks.
В связи с этим можно предположить, что уже вскоре тарифы подскочат, так как договор с монополистом придется заключать всем жителям и компаниями Риги, вне зависимости от того, во сколько вывоз мусора обходится сейчас.
Рижская дума монополию обосновывает требованиями к окружающей среде, которые выдвигают директивы ЕС. А именно, для того, чтобы добиться большей сортировки мусора, необходимы инвестиции в инфраструктуру.
Помимо всего прочего, думская оппозиция отмечает, что в структуре владельцев обоих претендентов есть нечто общее - имена людей, связанных с экс-премьером Андрисом Шкеле, что вызывает дополнительные подозрения в том, что руководство Рижской думы договорилось о передаче "мусорного бизнеса" олигарху, отметили в передаче.