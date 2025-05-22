Уровень безработицы в Латвии вырос до 7,4%

В первом квартале этого года уровень безработицы в Латвии составил 7,4% экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в соответствующем периоде 2024 года, и на 0,5 процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Доля долгосрочных безработных (не имеющих работы в течение 12 месяцев и более) в общем числе безработных снизилась - до 33,6% в первом квартале, что на 5,1 процентного пункта ниже, чем в предыдущем квартале, но на 3,6 процентного пункта выше, чем год назад.
В первом квартале этого года насчитывалось 69,5 тысячи безработных в возрасте 15-74 лет. По сравнению с первым кварталом 2024 года число безработных немного увеличилось - на 800 человек или 1,2%, а по сравнению с четвертым кварталом прошлого года - на 8,9% или 5,7 тысячи человек.
В первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года число безработных мужчин увеличилось на 1,3 тысячи или 3,3%, а число безработных женщин - на 4 400 или 17,0%.
В четвертом квартале прошлого года уровень безработицы в Латвии (6,9%) был на 1,2 процентных пункта выше, чем в среднем по ЕС (5,7%). В первом квартале этого года уровень безработицы в Латвии был выше, чем в Литве (6,9 %), но ниже, чем в Эстонии (8,6 %).
В первом квартале этого года почти половина из 33,8 тысячи безработных не имели работы до пяти месяцев. Это на 3 тысячи меньше, чем год назад, но на 4,1 тысячи больше, чем в предыдущем квартале. 12,1 тысячи человек были безработными от шести до 11 месяцев. Это на 900 больше, чем в первом квартале прошлого года, и на 2,7 тысячи больше, чем в предыдущем квартале.
В первом квартале этого года насчитывалось 23,2 тысячи долгосрочных безработных (не имеющих работы в течение 12 месяцев и более) - на 2,7 тысячи больше, чем год назад, но на 1,5 тысячи меньше, чем в предыдущем квартале. Доля долгосрочных безработных в числе безработных составила 33,6%, что на 3,6 процентного пункта выше, чем год назад, но на 5,1 процентного пункта ниже, чем в предыдущем квартале.
В первом квартале этого года почти треть (31,7 %) или 436 тысяч человек в возрасте 15-74 лет были экономически неактивными - не имели работы и не искали ее активно. По сравнению с предыдущим кварталом число экономически неактивных людей уменьшилось на 1,4 тысячи человек, или на 0,3%, но за год увеличилось на 8,7 тысячи человек, или на 2%.
В первом квартале в обследовании экономической активности рабочей силы приняли участие 5 тысяч домохозяйств. Было опрошено 8,3 тысячи человек в возрасте 15-89 лет, в том числе 7,1 тысячи человек в возрастной группе 15-74 года.
Между тем, доля работающих в Латвии в первом квартале этого года снизилась, составив 868 тысяч человек в возрасте 15-74 лет, или 63,2%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года.
В первом квартале этого года уровень занятости снизился на 0,2 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.
В первом квартале уровень занятости мужчин был на 5,2 процентных пункта выше, чем женщин (65,9 % и 60,7 % соответственно).
В первые три месяца года 86,4 % занятых были наемными работниками (рабочими), 8,1 % - самозанятыми, 5 % - работодателями и очень небольшая доля (0,5 %) - неоплачиваемыми лицами, помогающими другим членам семьи в их бизнесе или на ферме.
Уровень занятости в Латвии выше, чем средний уровень занятости в ЕС (61,8% в четвертом квартале 2024 года). В первом квартале этого года уровень занятости в Эстонии составлял 67,4 %, а в Литве - 65,3 %.
Уровень занятости молодежи в возрасте 15-24 лет в первом квартале составил 28,1 %, что на 2,8 процентных пункта ниже, чем за тот же период прошлого года. Было трудоустроено 52 300 молодых людей (57 800 в первом квартале 2024 года).
В первом квартале трудоустроенные работали на своей основной работе в среднем 37,4 часа в неделю, что на 0,5 часа меньше, чем в предыдущем квартале, и на 0,6 часа меньше, чем год назад. Мужчины работали больше - 38 часов в неделю, а женщины - в среднем 36,8 часа.
Каждый двенадцатый (75 400 или 8,7%) сотрудник работал неполный рабочий день. Это на 3 200 или 0,5 процентных пункта больше, чем за тот же период годом ранее, и на 6 500 или 0,7 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале.
В первом квартале 51 800 (6%) занятых также работали по совместительству, либо на другой работе, помимо основной, либо на различных случайных работах, получая дополнительный доход. Это на 7 000 или 15,6% больше, чем за тот же период годом ранее, и на 7 600 или 17,2% больше, чем в четвертом квартале 2024 года.
Женщины (31 600) чаще, чем мужчины (20 300), подрабатывали на стороне. Люди, работающие по совместительству, чаще всего трудились от одного до десяти часов наряду с основной работой (41 %), а 34,2 % работали от 11 до 20 часов.
В первом квартале этого года в обследовании экономической активности рабочей силы приняли участие 5 тысяч домохозяйств, в которых было опрошено 8,3 тысячи человек в возрасте 15-89 лет.
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