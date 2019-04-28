Передача: Подозрительные кредиты на прежней работе сотрудницы FKTK

Бывшее правление второго меньшего банка Латвии Meridian Trade Bank, возможно, принесло убытки банку, когда выдавали кредиты другим своим проектам. Об этом сообщает передача de facto. За предотвращение подобного рода сделок была ответственна нынешняя сотрудница совета Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).
В 2017 году у Meridian Trade Bank были нарушения, типичные для небольших банков. А именно, руководство банка могло использовать его в качестве кармана для лёгких денег на другие свои проекты. За нарушения комиссия рынка финансов и капитала оштрафовала банк на 890 тысяч евро.
Передаче de facto стало известно, что речь идёт о двух предприятиях "зеленой" энергии. Предприятия Priekules BioEnerģija и Priekules siltumtīkli за несколько лет получили кредиты размером в 8 миллионов евро. Деньги были предоставлены без первого взноса, с низкими процентами и длительны сроком погашения.
FKTK констатировала, что обе компании связаны с акционером Meridian Trade Bank” Светланой Дзене. Она являлась президентом банка в течение 20 лет, а её муж был леном совета банка. FKTK предположила, что Дзене являются настоящими владельцами компаний, хотя их имена в списках владельцев не фигурируют.
После того, как банк оштрафовали, Дзене пришлось покинуть свою должность. Акционеры банка в этом году назначили новое правление во главе с Солвитой Деглавой.
Руководитель банка не раскрывает детали расследования, однако de facto удалось выяснить, что одно из уголовных дел напрямую связано с упомянутыми кредитами.
Государственная полиция пояснила, что расследование начато как за крупномасштабное мошенничество и в организованной группе, так и превышение служебных полномочий.
"Дела начались недавно, предпринимаются первичные процедуры, и в интересах следствия подробнее ничего не могу объяснить, но процедуры предоставления кредитов, процентных ставок, обоснования и так далее интенсивно изучаются", - сказал начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции Петерис Бауска
В течение трёх лет, когда происходили подозрительные перемены условий кредита, за управление рисками была ответственна Майя Трейя. Этот пост требовал от неё контроля того, чтобы таких невыгодных сделок не происходило.
В 2015 году Трейя решила продолжить карьеру в FKTK. И в настоящее время возглавляет Департамент соответствия внутреннему контролю.
Руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш подтвердил, что ему известно о деле Meridian Trade Bank. Он признает, что расследованные эпизоды частично совпадают со временем, которое Трейя провела в Meridian Trade Bank. Однако, беря её на работу, подозрений о нарушениях в сфере кредитования не прозвучало.
"(..)Теперь эти события заставляют нас проверить отдельные факты, но подробнее я не хочу говорить. Это наш сотрудник и, банк, не хотел бы подробнее комментировать", - сказал Путниньш.
На вопрос, сколько сотрудников были проинформированы, о возможном нарушении условий кредитования, нынешняя глава банка Деглава отказалась отвечать.
Высказать свою точку зрения передаче de facto Майя Трейя отказалась, заявив, что ей неизвестны детали расследования.
В свою очередь бывший президент банка Светлана Дзене не ответила на призыв высказать свое мнение.