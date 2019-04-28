Передача: Подозрительные кредиты на прежней работе сотрудницы FKTK

В 2017 году у Meridian Trade Bank были нарушения, типичные для небольших банков. А именно, руководство банка могло использовать его в качестве кармана для лёгких денег на другие свои проекты. За нарушения комиссия рынка финансов и капитала оштрафовала банк на 890 тысяч евро.

Передаче de facto стало известно, что речь идёт о двух предприятиях "зеленой" энергии. Предприятия Priekules BioEnerģija и Priekules siltumtīkli за несколько лет получили кредиты размером в 8 миллионов евро. Деньги были предоставлены без первого взноса, с низкими процентами и длительны сроком погашения.

FKTK констатировала, что обе компании связаны с акционером Meridian Trade Bank” Светланой Дзене. Она являлась президентом банка в течение 20 лет, а её муж был леном совета банка. FKTK предположила, что Дзене являются настоящими владельцами компаний, хотя их имена в списках владельцев не фигурируют.

После того, как банк оштрафовали, Дзене пришлось покинуть свою должность. Акционеры банка в этом году назначили новое правление во главе с Солвитой Деглавой.

Руководитель банка не раскрывает детали расследования, однако de facto удалось выяснить, что одно из уголовных дел напрямую связано с упомянутыми кредитами.

Государственная полиция пояснила, что расследование начато как за крупномасштабное мошенничество и в организованной группе, так и превышение служебных полномочий.

"Дела начались недавно, предпринимаются первичные процедуры, и в интересах следствия подробнее ничего не могу объяснить, но процедуры предоставления кредитов, процентных ставок, обоснования и так далее интенсивно изучаются", - сказал начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции Петерис Бауска

В течение трёх лет, когда происходили подозрительные перемены условий кредита, за управление рисками была ответственна Майя Трейя. Этот пост требовал от неё контроля того, чтобы таких невыгодных сделок не происходило.

В 2015 году Трейя решила продолжить карьеру в FKTK. И в настоящее время возглавляет Департамент соответствия внутреннему контролю.

Руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш подтвердил, что ему известно о деле Meridian Trade Bank. Он признает, что расследованные эпизоды частично совпадают со временем, которое Трейя провела в Meridian Trade Bank. Однако, беря её на работу, подозрений о нарушениях в сфере кредитования не прозвучало.

"(..)Теперь эти события заставляют нас проверить отдельные факты, но подробнее я не хочу говорить. Это наш сотрудник и, банк, не хотел бы подробнее комментировать", - сказал Путниньш.

На вопрос, сколько сотрудников были проинформированы, о возможном нарушении условий кредитования, нынешняя глава банка Деглава отказалась отвечать.

Высказать свою точку зрения передаче de facto Майя Трейя отказалась, заявив, что ей неизвестны детали расследования.