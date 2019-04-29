FKTK отстранила Майю Трейю от должности директора департамента соответствия внутреннему контролю

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) отстранила от должности в FKTK главу Департамента соответствия внутреннему контролю Майю Трейю. Об этом сообщает FKTK.
Правление FKTK сегодня, 29, апреля, отстранило Трейю от должности директора Департамента соответствия внутреннему контролю. Решение было принято после оценки информации об обращении Meridian Trade Bank в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), после чего были возбуждены три уголовных дела о возможном злоупотреблении и превышении служебных полномочий.
Трейе в дальнейшем запрещено выполнять обязанности директора департамента и находиться на своем рабочем месте в FKTK, а также представлять другие организации и учреждения FKTK.
Ранее сообщалось, что в течение трёх лет, когда происходили подозрительные перемены условий кредита в Meridian Trade Bank, за управление рисками была ответственна Майя Трейя. Этот пост требовал от неё контроля того, чтобы таких невыгодных сделок не происходило.
в 2015 году Трейя решила продолжить карьеру в FKTK. И в настоящее время возглавляет Департамент соответствия внутреннему контролю.
Руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш подтвердил, что ему известно о деле Meridian Trade Bank. Он признает, что расследованные эпизоды частично совпадают со временем, которое Трейя провела в Meridian Trade Bank. Однако, беря её на работу, подозрений о нарушениях в сфере кредитования не прозвучало.
"(..)Теперь эти события заставляют нас проверить отдельные факты, но подробнее я не хочу говорить. Это наш сотрудник и, банк, не хотел бы подробнее комментировать", - сказал Путниньш.
На вопрос, сколько сотрудников были проинформированы, о возможном нарушении условий кредитования, нынешняя глава банка Деглава отказалась отвечать.
Высказать свою точку зрения передаче de facto Майя Трейя отказалась, заявив, что ей неизвестны детали расследования.
В свою очередь бывший президент банка Светлана Дзене не ответила на призыв высказать свое мнение.