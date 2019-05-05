Борданс удвоил свои доходы и приобрел свежий Toyota RAV4

В конце 2018 года политик задекларировал долговые обязательства в размере 13 753 евро, для сравнения - годом ранее долгов, превышающих 20 минимальных зарплат, у нынешнего министра не было.

В прошлом году наибольший доход Бордансу приносила хозяйственная и коммерческая деятельность - 27 518 евро.

10 506 евро он заработал за работу в Рижской думе, 6905 евро за работу в Сейме, 628 евро он получил в качестве зарплаты от Latvijas Zaļo ceļu asociācija.

В декларации отмечено, что министр совершил покупку в лизинг на сумму 33 380 евро.

Безналичные накопления Борданса, согласно декларации, составляют 25 597 евро, что на 5647 евро больше, чем годом ранее.

Также политик приобрел автомобиль Toyota RAV4 2018 года выпуска, помимо этого он задекларировал легковой автомобиль Honda CRV.