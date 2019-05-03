Пт, 3.05.2019
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Накопления 300 000 евро, машины, квартиры и долги. Налоговые декларации министров

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ФОТО: LETA, Pixabay

Русский TVNET заглянул в налоговые декларации новых латвийских министров, которые провели на своём посту уже 100 дней. Их доходы за прошлый год, недвижимость, транспортные средства, накопления и долговые обязательства - в нашей подборке.

Артис Пабрикс, министр обороны

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Доходы в 2018 году: 13 679 евро

Недвижимость: Земля и недвижимость в волости Иршу, земля в волости Лапмежциема, земля в Энгурском крае. 

Транспортные средства: TOYOTA LAND CRUISER (2008)

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 139 150 евро, 13 478 британских фунтов

Долговые обязательства: -

Дал в долг: -

*данные на 28.03.2019

Интервью TVNET с Андрисом Пабриксом:

Янис Борданс, министр юстиции 

ФОТО: Ieva Makare / LETA

Доходы в 2018 году: 45 558 евро

Недвижимость: Земля и недвижимость в Риге, постройка в Риге.

Транспортные средства: HONDA CRV (2007), TOYOTA RAV4 (2018)

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 25 597 евро

Долговые обязательства: 13 753 евро

Дал в долг: -

*данные на 31.03.2019

Интервью TVNET с Янисом Бордансом:

Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел:

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Доходы в 2018 году: 66 294 евро

Недвижимость: нет

Транспортные средства: нет

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 344 437 евро

Долговые обязательства: - 

Дал в долг: -

*данные на 09.03.2019

Интервью TVNET с Эдгаром Ринкевичем:

Ральф Немиро, министр экономики

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Доходы в 2018 году: 12 058 евро

Недвижимость: постройка в Юрмале (в пользовании) 

Транспортные средства: мотоцикл KAWASAKI ER-6N (2007), автомобили SAAB 9-5 (2003) и SAAB 9-5 (2006)

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -

Долговые обязательства: 48 341 евро

Дал в долг: -

*данные на 31.03.2019

Интервью TVNET с Ральфом Немиро:

Янис Рейрс, министр финансов

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Доходы в 2018 году: 66 075 евро

Недвижимость: квартира в Риге, недвижимость в Ройской волости

Транспортные средства: нет

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 52 265 евро

Долговые обязательства: 71 655 евро

Дал в долг: 43 000 евро

*данные на 01.04.2019

Интервью TVNET с Янисом Рейрсом:

Сандис Гиргенс, министр внутренних дел

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Доходы в 2018 году: нет информации

Недвижимость: недвижимость в Риге, земля и постройка в Саулкрастской волости 

Транспортные средства: LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (2007), BMW 320 (2012), KAWASAKI VN1600 CLASSIC (2004). 

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -

Долговые обязательства: -

Дал в долг: -

*данные на 14.02.2019

Интервью TVNET с Сандрисом Гиргенсом:

Илга Шуплинска, министр образования и науки

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Доходы в 2018 году: 18 072 евро

Недвижимость: квартира в Резекне

Транспортные средства: HONDA CRV (2005)

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -

Долговые обязательства: -

Дала в долг: -

*данные на 29.03.2019

Интервью TVNET с Илгой Шуплинской:

Даце Мелбарде, министр культуры

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Доходы в 2018 году: 64 287 евро

Недвижимость: квартира в Риге

Транспортные средства: нет

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 34 701 евро

Долговые обязательства: -

Дала в долг: -

*данные на 01.04.2019

Интервью TVNET с Даце Мелбарде:

Рамона Петравича, министр благосостояния

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Доходы в 2018 году: 20 241 евро

Недвижимость: земля в Ауце, квартира в Салдусе, постройка в волости Эзерес, квартира в волости Курсишу

Транспортные средства: BMW 530 (2011)

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 39 254 евро

Долговые обязательства: -

Дала в долг: -

*данные на 31.03.2019

Интервью TVNET с Рамоной Петравичей:

Талис Линкайтс, министр сообщения

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Доходы в 2018 году: 80 915 евро

Недвижимость: две квартиры в Риге

Транспортные средства: MAZDA 6 (2003), MAZDA 6 (2011)

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 32 925 евро

Долговые обязательства: -

Дал в долг: -

*данные на 09.03.2019

Интервью TVNET с Талисом Линкайтсом:

Илзе Винкеле, министр здравоохранения

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Доходы в 2018 году: нет информации

Недвижимость: квартира в Риге

Транспортные средства: MINI COOPER (2003)

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -

Долговые обязательства: 18 789 евро

Дала в долг: -

*данные на 25.02.2019

Интервью TVNET с Илзе Винкеле:

Юрис Пуце, министр окружающей среды и регионального развития

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Доходы в 2018 году: 37 192 евро

Недвижимость: -

Транспортные средства: TOYOTA RAV4 (2014)

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -

Долговые обязательства: 29 829 евро

Дал в долг: 40 815 евро

*данные на 10.03.2019

Интервью TVNET с Юрисом Пуце:

Каспар Герхардс, министр земледелия 

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Доходы в 2018 году: 95 035 евро

Недвижимость: квартира в Риге (в пользовании)

Транспортные средства: NISSAN PATHFINDER (2011)

Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -

Долговые обязательства: 17 837 евро

Дал в долг: - 

*данные на 29.03.2019

Интервью TVNET с Каспаром Герхардсом:

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