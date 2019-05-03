Накопления 300 000 евро, машины, квартиры и долги. Налоговые декларации министров

Русский TVNET заглянул в налоговые декларации новых латвийских министров, которые провели на своём посту уже 100 дней. Их доходы за прошлый год, недвижимость, транспортные средства, накопления и долговые обязательства - в нашей подборке.
Артис Пабрикс, министр обороны
Доходы в 2018 году: 13 679 евро
Недвижимость: Земля и недвижимость в волости Иршу, земля в волости Лапмежциема, земля в Энгурском крае.
Транспортные средства: TOYOTA LAND CRUISER (2008)
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 139 150 евро, 13 478 британских фунтов
Долговые обязательства: -
Дал в долг: -
*данные на 28.03.2019
Интервью TVNET с Андрисом Пабриксом:
Янис Борданс, министр юстиции
Доходы в 2018 году: 45 558 евро
Недвижимость: Земля и недвижимость в Риге, постройка в Риге.
Транспортные средства: HONDA CRV (2007), TOYOTA RAV4 (2018)
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 25 597 евро
Долговые обязательства: 13 753 евро
Дал в долг: -
*данные на 31.03.2019
Интервью TVNET с Янисом Бордансом:
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел:
Доходы в 2018 году: 66 294 евро
Недвижимость: нет
Транспортные средства: нет
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 344 437 евро
Долговые обязательства: -
Дал в долг: -
*данные на 09.03.2019
Интервью TVNET с Эдгаром Ринкевичем:
Ральф Немиро, министр экономики
Доходы в 2018 году: 12 058 евро
Недвижимость: постройка в Юрмале (в пользовании)
Транспортные средства: мотоцикл KAWASAKI ER-6N (2007), автомобили SAAB 9-5 (2003) и SAAB 9-5 (2006)
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -
Долговые обязательства: 48 341 евро
Дал в долг: -
*данные на 31.03.2019
Интервью TVNET с Ральфом Немиро:
Янис Рейрс, министр финансов
Доходы в 2018 году: 66 075 евро
Недвижимость: квартира в Риге, недвижимость в Ройской волости
Транспортные средства: нет
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 52 265 евро
Долговые обязательства: 71 655 евро
Дал в долг: 43 000 евро
*данные на 01.04.2019
Интервью TVNET с Янисом Рейрсом:
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
Доходы в 2018 году: нет информации
Недвижимость: недвижимость в Риге, земля и постройка в Саулкрастской волости
Транспортные средства: LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (2007), BMW 320 (2012), KAWASAKI VN1600 CLASSIC (2004).
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -
Долговые обязательства: -
Дал в долг: -
*данные на 14.02.2019
Интервью TVNET с Сандрисом Гиргенсом:
Илга Шуплинска, министр образования и науки
Доходы в 2018 году: 18 072 евро
Недвижимость: квартира в Резекне
Транспортные средства: HONDA CRV (2005)
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -
Долговые обязательства: -
Дала в долг: -
*данные на 29.03.2019
Интервью TVNET с Илгой Шуплинской:
Даце Мелбарде, министр культуры
Доходы в 2018 году: 64 287 евро
Недвижимость: квартира в Риге
Транспортные средства: нет
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 34 701 евро
Долговые обязательства: -
Дала в долг: -
*данные на 01.04.2019
Интервью TVNET с Даце Мелбарде:
Рамона Петравича, министр благосостояния
Доходы в 2018 году: 20 241 евро
Недвижимость: земля в Ауце, квартира в Салдусе, постройка в волости Эзерес, квартира в волости Курсишу
Транспортные средства: BMW 530 (2011)
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 39 254 евро
Долговые обязательства: -
Дала в долг: -
*данные на 31.03.2019
Интервью TVNET с Рамоной Петравичей:
Талис Линкайтс, министр сообщения
Доходы в 2018 году: 80 915 евро
Недвижимость: две квартиры в Риге
Транспортные средства: MAZDA 6 (2003), MAZDA 6 (2011)
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: 32 925 евро
Долговые обязательства: -
Дал в долг: -
*данные на 09.03.2019
Интервью TVNET с Талисом Линкайтсом:
Илзе Винкеле, министр здравоохранения
Доходы в 2018 году: нет информации
Недвижимость: квартира в Риге
Транспортные средства: MINI COOPER (2003)
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -
Долговые обязательства: 18 789 евро
Дала в долг: -
*данные на 25.02.2019
Интервью TVNET с Илзе Винкеле:
Юрис Пуце, министр окружающей среды и регионального развития
Доходы в 2018 году: 37 192 евро
Недвижимость: -
Транспортные средства: TOYOTA RAV4 (2014)
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -
Долговые обязательства: 29 829 евро
Дал в долг: 40 815 евро
*данные на 10.03.2019
Интервью TVNET с Юрисом Пуце:
Каспар Герхардс, министр земледелия
Доходы в 2018 году: 95 035 евро
Недвижимость: квартира в Риге (в пользовании)
Транспортные средства: NISSAN PATHFINDER (2011)
Накопления, превышающие 20 минимальных зарплат: -
Долговые обязательства: 17 837 евро
Дал в долг: -
*данные на 29.03.2019
Интервью TVNET с Каспаром Герхардсом: