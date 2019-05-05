Где лучше работать - в госсекторе или в частном? Жители Латвии ответили на опрос

В ходе опроса его участников просили ответить, где, учитывая все связанные с работой моменты - зарплата, условия труда, безопасность, социальные гарантии и прочее, работать лучше - в государственном или частном секторе.

Большинство латвийцев считают, что лучше работать в государственном секторе - такое мнение выразили 55% опрошенных, что на 3,2 процентного пункта больше, чем в прошлом году.

Самый высокий показатель был зарегистрирован в 2011 году, когда так считали 58,3% населения.

31,2% опрошенных считают, что лучше работать в частном секторе, что почти на 1 процентный пункт меньше, чем годом ранее.