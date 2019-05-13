ФОТО: Martynas Ambrazas

Решения "Paroc“ по утеплению вентилируемых стен.

Желая обеспечить более высокую энергоэффективность зданий и создать более здоровую и удобную среду обитания, неизбежно приходится решать вопрос об уменьшении потерь тепла как при строительстве новых, так и при реновации старых зданий. Чтобы добиться желаемого результата и жить в теплых и уютных зданиях, нужно уделить внимание правильному утеплению жилья.

Вентилируемые стены – это принцип теплоизоляции стен, когда между теплоизоляцией и отделочной кладкой остается воздушный зазор, в котором циркулирует наружный воздух, а в нижней и верхней частях стены устроены отверстия, по которым наружный воздух может попадать в этот зазор. Чаще всего эти отверстия находятся не только внизу и вверху стены, но и в самой ее плоскости, вдоль окон, дверей или других отверстий. Таким образом, воздух постоянно циркулирует, и стена вентилируется.

Несущая часть стены может быть изготовлена из очень разных материалов – бетона, различных видов кирпича, блоков, деревянного каркаса, вертикального или горизонтального бруса. Вентилируемые стены можно построить, утепляя как новостройки, так и реновируемые одноэтажные и многоэтажные здания.

Предложение отделочных материалов для вентилируемых стен действительно широкое – от деревянных и пластиковых отделочных панелей до жидкого цемента, ламината высокого давления, керамических плит или алюминиевых композитных панелей и кирпичей. Материалы, используемые для утепления вентилируемых стен, и их установка зависят от способа укрепления отделки фасада и конструкции стены: двухуровневые или одноуровневые каркасные системы или укрепление гибкими креплениями в случае трехслойной каменной стены.

Теплоизоляция в конструкциях вентилируемых стен

Теплоизоляция должна быть защищена от воздействия воздуха, циркулирующего в воздушном зазоре. Можно использовать особые предусмотренные для утепления стен полутвердые плиты из каменной ваты, в таком случае дополнительная защита от ветра не требуется. Можно использовать также универсальные эластичные плиты из каменной ваты как основной слой утепления, а дополнительно использовать плиты для защиты от воздействия ветра по всему слою теплоизоляции.

Наиболее удобна и проста в использовании система одноуровневого каркаса. В этом случае теплоизоляция может быть изготовлена из плит двух типов (универсальные эластичные плиты и плиты с ветровой защитой) или из однослойной плиты. Между элементами каркаса монтируются и к поверхности стены прикрепляются универсальные эластичные плиты из каменной ваты PAROC eXtra. Для их ветровой защиты используются плиты из каменной ваты PAROC WAS 25t, PAROC WAS35t или новые, очень эффективные теплоизоляционные плиты PAROC Cortex с готовой, встроенной в материал специальной ветрозащитной пленкой. Как однослойную изоляцию рекомендуется использовать новые плиты из каменной ваты PAROC WAS 35t.

ФОТО: Paroc

Теплоизоляция в случае двойного каркаса, как и теплоизоляция в случае одноуровневого каркаса создается из плит двух типов: между элементами каркаса и к поверхности стены прикрепляют универсальные эластичные плиты из каменной ваты PAROC eXtra. Для их ветровой защиты используются плиты PAROC WAS 25t, PAROC WAS35t или PAROC Cortex.

Утепление тройной каменной стены может состоять из одного или двух слоев теплоизоляции. Так как тройные каменные стены вентилируются очень мало, требования для слоя ветровой защиты минимальны.

Если делать утепление трехслойной каменной стены из одного слоя теплоизоляции, можно использовать плиты из каменной ваты PAROC WAS 50 без дополнительной защиты от ветра. Делая теплоизоляцию из двух слоев, используются универсальные эластичные плиты из каменной ваты PAROC eXtra как теплоизоляция основного слоя, а для защиты от ветра можно использовать плиты из каменной ваты PAROC WAS 35t,PAROC WAS 25t или PAROC Cortex.

Если для защиты от ветра используются плиты PAROC Cortex, для герметизации нужно обязательно использовать клейкую ленту – в местах соединений плит рекомендуется использовать предусмотренную для наружных работ клейкую ленту PAROC XST 020, а для углов здания, оконных и дверных проемов – ленту PAROC XST 021.

ФОТО: Paroc

Вентилируемые стены с простым и двойным каркасом

Тип металлического каркаса, "шаг" каркаса (расстояние между профилями), толщина элементов металлического каркаса, шурупы и их количество нужно выбирать и рассчитывать, учитывая вид стены, нагрузку ветра в конкретных зонах, высоту здания, вид отделочных элементов и другие факторы. Кроме того, вентилируемый воздушный зазор должен соответствовать указаниям производителя системы, но не может быть меньше 25 мм. Площадь вентиляционных отверстий также должна соответствовать указаниям производителя системы, но не может быть меньше 50 см2 из расчета на один метр стены. Чтобы стена вентилировалась, нужно устроить вентиляционные зазоры в ее верхней и нижней части. Кроме того, надо обеспечить, чтобы вода или конденсат, попадающие извне в вентилируемый изоляционный зазор, не портили теплоизоляцию и другие слои конструкции. Для отвода воды нужно оборудовать дренажные отверстия.

Двухуровневый каркас используется реже, чем одноуровневый. Он подходит для реновируемых объектов с неровными стенами. Начиная монтировать систему вентилируемой стены с двухуровневым каркасом, между металлическими элементами и стеной нужно использовать отделяющие распорки. Профили к металлическим элементам должны быть прикреплены так, чтобы создать нужный горизонтальный каркас для теплоизоляции. В каркас монтируют универсальные гибкие теплоизоляционные плиты из каменной ваты. Эластичные плиты покрывают однородным слоем ветровой защиты. Затем нужно заделать места сочленения плит, угол здания, края дверных и оконных проемов, если используются плиты PAROC Cortex. При помощи вертикально закрепляемых металлических профилей "омега" создается воздушный зазор по крайней мере 30 мм, укрепляются отделочные фасадные плиты в соответствии с требованиями поставщика системы.

В случае одноуровневой каркасной системы теплоизоляцию механически прикрепляют к стене – для нее не нужно дополнительно возводить второй каркас. Каркас нужен только для укрепления отделочного материала фасада. К стене прикрепляют фиксаторы, которые, как и в первом случае, нужно укрепить, используя распорки. Теплоизоляция состоит из одного или двух слоев. Как и в случае с двухуровневым каркасом, если используется плита PAROC Cortex, нужно заделать места соприкосновения со слоем ветровой защиты, угол здания, края дверных и оконных проемов. К фиксаторам прикрепляют вертикальные профили, создавая воздушный зазор по крайней мере 30 мм. Затем в соответствии с требованиями поставщика системы устанавливают отделочный слой фасада.

Трехслойные каменные стены чаще всего встречаются в строительстве частных домов. Несущая часть стены укладывается из кирпичей или блоков. Цель кирпичей или блоков - несущая способность и создание закрытой стены, ограничивающей поверхности здания.

ФОТО: Paroc

Трехслойные каменные стены принадлежат к типу вентилируемых стен, поэтому здесь между теплоизоляцией и слоем отделочной кладки должен быть вентилируемый зазор для воздуха. Его рекомендуемая ширина – 30-40 мм. Чтобы наружный воздух проникал в зазор, в нижнем слое отделочной кладки (на высоте ≥ 50 см от поверхности земли) делают отверстия, то есть через каждые два кирпича оставляют не заполненный раствором вертикальный шов кирпичной стены. Также делают отверстия в верхней части здания и на верхнем и нижнем уровне окна.

Для сцепления несущей каменной стены и отделочной кладки используются гибкие крепления. Устанавливая утепляющий слой, теплоизоляцию накладывают на эластичные крепления и прикрепляют к несущей части каменной стены. Теплоизоляцию укрепляют фиксаторами.

Толщину теплоизоляции выбирают на основании расчетов в зависимости от теплотехнических параметров несущей конструкции стены. Согласно строительному нормативу LBN002-15, толщина теплоизоляции стен для жилых зданий и частных зданий рекомендуется не менее 200 мм.

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