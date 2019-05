Наиболее удобна и проста в использовании система одноуровневого каркаса. В этом случае теплоизоляция может быть изготовлена из плит двух типов (универсальные эластичные плиты и плиты с ветровой защитой) или из однослойной плиты. Между элементами каркаса монтируются и к поверхности стены прикрепляются универсальные эластичные плиты из каменной ваты PAROC eXtra. Для их ветровой защиты используются плиты из каменной ваты PAROC WAS 25t, PAROC WAS35t или новые, очень эффективные теплоизоляционные плиты PAROC Cortex с готовой, встроенной в материал специальной ветрозащитной пленкой. Как однослойную изоляцию рекомендуется использовать новые плиты из каменной ваты PAROC WAS 35t.

Теплоизоляция в случае двойного каркаса, как и теплоизоляция в случае одноуровневого каркаса создается из плит двух типов: между элементами каркаса и к поверхности стены прикрепляют универсальные эластичные плиты из каменной ваты PAROC eXtra. Для их ветровой защиты используются плиты PAROC WAS 25t, PAROC WAS35t или PAROC Cortex.

Если делать утепление трехслойной каменной стены из одного слоя теплоизоляции, можно использовать плиты из каменной ваты PAROC WAS 50 без дополнительной защиты от ветра. Делая теплоизоляцию из двух слоев, используются универсальные эластичные плиты из каменной ваты PAROC eXtra как теплоизоляция основного слоя, а для защиты от ветра можно использовать плиты из каменной ваты PAROC WAS 35t,PAROC WAS 25t или PAROC Cortex.