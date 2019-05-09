Чт, 9.05.2019
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Государство планирует выделить лесной отрасли 237 927 евро

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Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В этом году планируется выделить 237 927 евро для поддержки лесной отрасли, чтобы способствовать ее долгосрочному развитию и конкурентоспособности.

Это предусмотрено подготовленными Министерством земледелия поправками к правилам о порядке предоставления государственной поддержки для развития лесной отрасли, одобренными сегодня на совещании госсекретарей министерств.

Минземледелия вместе с Латвийской федерацией деревообрабатывающей промышленности, Латвийским общество лесовладельцев, Государственной службой леса и Lartvijas valsts meži определило приоритеты развития лесной отрасли в 2019 году.

Среди них - ряд научно-исследовательских проектов.

Финансовые средства в размере 237 927 евро будут выделены Фонду развития леса из бюджета Минземледелия.

Теперь поправки к правилам должно рассмотреть правительство.

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