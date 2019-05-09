Государство планирует выделить лесной отрасли 237 927 евро

В этом году планируется выделить 237 927 евро для поддержки лесной отрасли, чтобы способствовать ее долгосрочному развитию и конкурентоспособности.
Это предусмотрено подготовленными Министерством земледелия поправками к правилам о порядке предоставления государственной поддержки для развития лесной отрасли, одобренными сегодня на совещании госсекретарей министерств.
Минземледелия вместе с Латвийской федерацией деревообрабатывающей промышленности, Латвийским общество лесовладельцев, Государственной службой леса и Lartvijas valsts meži определило приоритеты развития лесной отрасли в 2019 году.
Среди них - ряд научно-исследовательских проектов.
Финансовые средства в размере 237 927 евро будут выделены Фонду развития леса из бюджета Минземледелия.
Теперь поправки к правилам должно рассмотреть правительство.