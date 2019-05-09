Государство планирует выделить лесной отрасли 237 927 евро

Это предусмотрено подготовленными Министерством земледелия поправками к правилам о порядке предоставления государственной поддержки для развития лесной отрасли, одобренными сегодня на совещании госсекретарей министерств.

Минземледелия вместе с Латвийской федерацией деревообрабатывающей промышленности, Латвийским общество лесовладельцев, Государственной службой леса и Lartvijas valsts meži определило приоритеты развития лесной отрасли в 2019 году.

Среди них - ряд научно-исследовательских проектов.

Финансовые средства в размере 237 927 евро будут выделены Фонду развития леса из бюджета Минземледелия.