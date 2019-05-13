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Могу ли я улучшить качество и вкус моей питьевой воды? Возможно ли избавиться от накипи в чайнике и продлить работу кофемашины? Могу ли я остановить загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами? 250 миллионов человек в мире уверенно заявляют - ДА!

Мы часто слышим и видим, что окружающая среда утопает в пластиковых отходах. Каждый год миллионы литров топлива расходуются на транспортировку отходов и в основном это пластиковые бутылки. Эта информация нас пугает, так как мы не знаем, что с этим делать.

В то же время мы осознаем необходимость воды в повседневной жизни. Вода — это источник молодости и красоты! Организм человека состоит на 60%, а мозг на 80% состоит из воды. Питьевая вода не только утоляет жажду, а употребляя ее в достаточном количестве, помогает думать, концентрироваться на задаче, полноценно и эффективно функционировать. Воду нужно пить всем и каждый день.



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Зачем покупать пластиковую бутылку каждый раз, когда вы хотите пить?

Зная о необходимости воды в жизни человека, мы также обязаны думать об окружающей среде. Потребление, также как количество образующихся отходов растут в мировом масштабе из года в год. Проблема отходов никогда не была такой актуальной, как сейчас! В то же время как общее сокращение отходов в мире кажется практически неуправляемым процессом, даже небольшие продвижения могут изменить мир.

К примеру, долгосрочной, эффективной альтернативой питьевой воде в пластиковых бутылках является фильтрованная вода, которую каждый может использовать в своей повседневной жизни. Немецкие ученые провели несколько экспериментов и доказали, что если фирму с 100 сотрудников обеспечить фильтрованной водой и если предположить, что каждый сотрудник выпивает литр воды в день - количество отходов можно уменьшить на 506 кг в год!

BRITA - один из самых известных и социально ответственных производителей фильтров для воды в мире, неустанно работает не только над производством и улучшением продукции, но и в области охраны природы, сокращения выбросов CO2, вторичной переработки фильтров.



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Вкус имеет огромное значение

Кувшины с фильтром для очистки воды BRITA на протяжении многих лет являются надежным союзником для миллионов домохозяйств не только в Германии, Великобритании, Азии, а теперь и в Латвии.

BRITA не допускает компромиссов к качеству воды. Фильтр MAXTRA + Technology превращает воду из под крана в свежую фильтрованную воду BRITA, уменьшая количество известнякового налета, хлора и других вкус и запах ухудшающих качество воды веществ – это разница которую можно ощутить и увидеть при приготовлении пищи и холодных или горячих напитков:

Приготовленные овощи в фильтрованной воде BRITA не теряют свой естественный цвет

не теряют свой естественный цвет Фильтрованная вода еще больше подчеркивает уникальный вкус чая

Раскрывает полный вкус кофе и дает более яркое послевкусие

Чистый чайник и кофеварка - больше ни какой накипи



Экономьте деньги - один фильтр BRITA Maxtra + может отфильтровать до 150 литров воды!



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​НОВИНКА BRITA STYLE Smart Light

Кувшин BRITA STYLE Smart Light – отличное сочетание дизайна, простоты использования и качества. Технология Smart Light похожа на систему светофора. Индикатор фильтра Smart Light — это очень простой способ напомнить вам о замене фильтра BRITA MAXTRA +. Больше не нужно думать или считать время с первого дня использования. Когда вы впервые наливаете воду в чашу, загорается светодиод зеленого цвета, далее знаки светодиода означают:

Зеленый - свежая, отличная и вкусная вода

Желтый цвет появляется позже, когда время замены фильтра приближается к концу

Красный цвет – пришло время смены фильтра.

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​ВНИМАНИЕ! Только сейчас особая акция!

Принесите любой свой старый кувшин в магазин RITO и получите скидку 50% на новый кувшин BRITA Style 2,4 л. Предложение действительно с 07.05.-21.05.2019.

Наслаждаться свежей водой всегда и везде— это ваш выбор!

Лучший выбор для активных людей, всегда находящихся в движении - BRITA Fill & Go бутылки с фильтром для воды. BRITA Fill & Go Vital и Acitve обеспечивают качественную воду в любое время и в любом месте - дома, в дороге, на работе, в спортзале или в путешествии. Заполните бутылку в любом месте, где доступна самая простая водопроводная вода. Например, в аэропорту – смело проходите контроль безопасности с пустой бутылкой BRITA Fill & Go, а в пассажирской зоне совершенно бесплатно наполните ее водопроводной водой!



Инновационный фильтр BRITA MicroDisc, произведенный в Германии с технологией ActivSelect, обеспечит фильтрацию неприятных, ухудшающих вкус воды веществ (например, хлора) в водопроводной воде, сохраняя при этом необходимые минералы, такие как кальций и магний. Вода будет чистой, вкусной и полезной именно в тот момент, когда вы наслаждаетесь ею, поскольку она фильтруется во время питья.



ФОТО: Publicitātes foto

ФОТО: Publicitātes foto



Надежное немецкое качество, технологии, дизайн и забота об окружающей среде

50 лет назад на семейном предприятии BRITA изобрели первый фильтр воды для домохозяйств. С тех пор BRITA постоянно вкладывает в развитие и совершенствует технологии, чтобы обеспечить рынок лучшими продуктами.

BRITA заботится как об охране окружающей среды, так и о защите природных ресурсов и считает, что только устойчивое развитие может обеспечить успешное будущее компании.

Вода — это наша стихия. BRITA ответственно выполняет свои задачи, совершенствуя свои технологии для улучшения качества воды.

Вода - самый важный ресурс в жизни человека. А пресная вода с отличным вкусом должна быть доступна каждому!

