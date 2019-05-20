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Привлечение краудфандинга для проектов различного типа в сфере недвижимости больше не является новинкой, но остается вопрос, подходит ли это решение только для малого и среднего бизнеса, который занимается быстрой реализацией небольших проектов и не может или не хочет привлекать банковское финансирование из за банковской бюрократии или краудфандинг всё таки выгоден и для лидеров отрасли?

Платформа EstateGuru доказала, что быстрое, гибкое и профессиональное финансирование актуально для обеих аудиторий, опубликовав проект в сотрудничестве с одним из ведущих эстонских застройщиков, Endover.

Конфетная фабрика Клауссона – новый проект Endover, в рамках которого прежняя кондитерская фабрика со столетней историей превратится в жилую среду с просторными квартирами типа лофт в скандинавском стиле. С точки зрения рынка недвижимости проект находится в наиболее привлекательном месте столицы – на расположенном ближе к центру города краю Каламая, недалеко от моря и Котла культуры по адресу Яху, 5.

Проект будет завершен в 2020 году – состоится реконструкция исторического фабричного комплекса, где появится 50 1-5-комнатных квартир площадью 20-150 квадратных метров. Цены на квартиры типа лофт с современной отделкой начинаются от 110 000 евро. Сегодня, до начала строительства, продано уже 20% квартир.

Предполагается, что к концу проекта краудфандинга Конфетной фабрики Клауссона объем привлеченного капитала составит до 6,4 миллиона евро. Займы будут возвращены инвесторам в течение 18 месяцев, вне зависимости от того, будут к тому времени проданы все квартиры или нет. Годовая процентная ставка инвестиции составляет 11%. Если размер инвестиции составляет не менее 20 000 евро, инвестор получит 1% бонуса к процентной ставке, т.е. суммарно 12% в год.

Исполнительный директор Endover Роберт Лауд сказал, что компания Endover стала первопроходцем на рынке недвижимости Эстонии в части использования для инвестирования краудфандинга. Ранее Endover уже использовал краудфандинг для финансирования 16 девелоперских проектов. На сегодня 13 из них успешно доведены до конца, и инвестиции возвращены в полном объеме.

«Для каждого очередного проекта мы рассматриваем разные возможности финансирования. В качестве наиболее подходящего решения для финансирования Конфетной фабрики Клауссона мы выбрали краудфандинг в сотрудничестве с EstateGuru. Краудфандинг – это современная, быстрая и гибкая возможность финансирования, уже довольно широко распространенная на нашем рынке недвижимости. Будучи крупнейшим на рынке девелопером, мы гарантируем клиентам чувство уверенности, а в ряде краудфандинговых проектов даже вернули им инвестиции досрочно», - отметил Лауд.

По оценке руководителя по развитию бизнеса EstateGuru Даинис Рупаинис, привлечение краудфандинга становится среди крупных девелоперов все популярнее. «Краудфандинг теперь не только решение для мелких разработчиков нишевых продуктов – им пользуются и опытные предприятия. При этом краудфандинг используют не только для строительства жилой недвижимости – например, открывшийся недавно торговый центр Т1 привлекал инвестиции посредством международной краудфандинговой платформы», - добавил Аал.

По словам Даиниса, наряду с гибкостью, для девелоперов одним из преимуществ краудфандинговой платформы является сеть инвесторов EstateGuru, которая работает в качестве дополнительного маркетингового канала. «Как и в случае с каждым нашим объектом инвестирования, информация о Конфетной фабрике Клауссона дойдет до 23 000 инвесторов EstateGuru», - сказал Аал. По его словам, краудфандинговая платформа смогла привлечь столько инвесторов в основном благодаря хорошим результатам: «За пять лет деятельности EstateGuru инвесторы зарабатывали в среднем по 12% годовых, всего на сегодня уже 7 миллионов евро». Цель действующей сегодня в странах Балтии, в Финляндии и в Испании компании EstateGuru – стать лидером рынка всей Европы.

Endover – учрежденная в 1995 году группа предприятий, занимающаяся инвестициями в недвижимость и развитием недвижимости, а также крупнейший в Эстонии девелопер жилой недвижимости. Компания развивает в Таллинне 32 здания и обладает продолжительным опытом в части реконструкции и строительства новых зданий. Новейшими проектами Endover являются только что завершенный Volta Loftid в приморской части Каламая, строящееся высотное здание Torn в Кристийне, Конфетная фабрика Клауссона на границе Каламая и центра города по адресу Яху, 5, а также роскошные резиденции Ambassador в самом центре города на улице Гонсиори. Согласно проведенному в 2018 году независимому исследованию Kantar Emor, Endover является наиболее известным девелопером недвижимости Эстонии.

Информация о проекте на сайте EstateGuru.