Визуализация: Посмотрите, каким станет Рижский цирк

"Несмотря на то, что мы узнали победителя процедуры переговоров, сейчас всё внимание направлено на первую часть проекта – улучшение энегроэффективности.

Нам, как месту проведения мероприятий, это позволит приглашать людей в тёплые помещения, это очень содержательно отражает наше виденье и приближает нас к цели – сделать здание Рижского цирка международно известным и приспособленным для междисциплинарных цирковых представлений.

Для достижения этой цели и дальнейшего развития был выбран партнёр SIA NRJA и мы приятно взволнованы по поводу предстоящих работ", - рассказала член правления Рижского цирка Лиене Перконе.

Вид со стороны улицы Алфреда Калниня ФОТО: Publicitātes foto

Заявленный конкурс смет Рижского цирка "Реставрация исторического здания Рижского цирка и развитие территории" был открыт 2 марта 2018 года.

В общей сложности было заявлено 20 работ, которые предлагали различные концепции развития здания Рижского цирка и прилегающей территории.

12 июня конкурс завершился без присвоения первого места, однако было присвоено два вторых почётных места, и было дано время для улучшения этих проектов.

На заседании комиссии был выбран победитель и был подписан договор с фирмой SIA NRJA.

Вид со стороны улицы Меркеля ФОТО: Publicitātes foto

Внутренний двор цирка ФОТО: Publicitātes foto