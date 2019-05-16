Прилюдный секс и нескончаемая пьянка: жители Таллинна собирают подписи против асоциалов

У самой входной двери с надписью Baar лежит, растянувшись во весь рост, мертвецки пьяный мужчина в грязной одежде и неразборчиво рычит. Прохожие обходят его с опаской. Метрах в двадцати компания мужчин средних лет шумно ругается. Чуть поодаль на скамейке сидит еще одна компания, особо не скрывая от посторонних глаз алкогольную тару. Всё это фотограф Rus.Postimees запечатлел в среду средь бела дня возле Паэского рынка в Таллинне.