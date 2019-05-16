Прилюдный секс и нескончаемая пьянка: жители Таллинна собирают подписи против асоциалов

У самой входной двери с надписью Baar лежит, растянувшись во весь рост, мертвецки пьяный мужчина в грязной одежде и неразборчиво рычит. Прохожие обходят его с опаской. Метрах в двадцати компания мужчин средних лет шумно ругается. Чуть поодаль на скамейке сидит еще одна компания, особо не скрывая от посторонних глаз алкогольную тару. Всё это фотограф Rus.Postimees запечатлел в среду средь бела дня возле Паэского рынка в Таллинне.
С этой недели в таллиннском районе Ласнамяэ развернулась кампания по сбору подписей в поддержку решения проблемы асоциалов в районе Паэ.
Фото: Ассоциальные жители таллиннского района Ласнамяэ
Сбором подписей единомышленников занялась жительница дома 68 по улице Паэ Рената Ярве, всерьез озабоченная засильем нарушителей общественного спокойствия.
С этой целью она создала в Фейсбуке группу "Жители Паэ!", где и обнародовала манифест, с которым в дальнейшем намеревается обратиться в полицию и районную управу. Поддержку единомышленников она планирует собирать в течение пары недель.
"Иду, вдруг летит бутылка под ноги, разбивается. Слышу - мать, извини, мы случайно", - описывает Рената один из случаев. - Страшно ходить, по вечерам теперь прошу мужа встречать".
Ей вторит и Наталья: "Боюсь отпускать дочь даже в магазин, а тем более страшно, когда она вечером возвращается с тренировки. Тут и стрельба была, и поножовщина!"
По словам местных жителей, пьяные справляют нужду, не стесняясь прохожих, используя для этого, к примеру, мусорные урны. Полицию сюда приходится вызывать практически еженедельно. Переполнившим чашу терпения Ренаты случаем стал прилюдный оральный секс двух нетрезвых асоциалов.
"Они разбегаются, но этого хватает ненадолго - уже через полчаса сидят на прежнем месте", - говорит Рената, по мнению которой, ситуацию может спасти постоянное патрулирование.
"Сейчас погода станет получше, впереди каникулы, для нас будет еще хуже", - опасаются местные жители.