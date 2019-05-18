Опрос: латвийцев не заботят новости об отмывании денег в банках

Из участников опроса 62,8% заявили, что, узнав эти новости, они ничего не делали, и эти новости никак на них не повлияли.

15,6% респондентов заявили, что оценили репутацию своего банка и потенциальные риски.

Также часть респондентов заявила, что готова обдумать, как будет строить в будущем свое сотрудничество с финансовыми учреждениями.

9,2% заявили, что планируют меньше пользоваться банковскими услугами, 4,4% изменили свои финансовые привычки, например, стали больше пользоваться наличными, 2,4% пересматривают свои финансовые планы, например, в отношении кредитования.

Только 2,6% сказали, что под влиянием новостей открыли счет в другом банке, а 0,8% сообщили, что закрыли счет в банке.