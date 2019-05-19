В Олайнском крае вспыхнул пожар торфа и леса

Вызов на место происшествия был получен около 15:00.

Для тушения огня пожарные задействовали восемь автоцистерн и водовоз. Сотрудники Государственной службы леса также прибыли на место происшествия.

Позднее для тушения пожара в лесу и на торфянике в Олайнском крае был задействован вертолет Ми-17 Национальных вооруженных сил Латвии.

Вечером 19 мая работы по устранению пожара проводили 40 пожарных, также были задействованы больше десяти специализированных транспортных средств.

Точная площадь пожара станет известна после того, как он будет локализирован.