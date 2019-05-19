Пн, 20.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

В Олайнском крае вспыхнул пожар торфа и леса
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ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

19 мая в Олайнском крае вспыхнул пожар торфа и леса. Об этом сообщила представитель ГПСС Агрита Витола.

Вызов на место происшествия был получен около 15:00. 

Для тушения огня пожарные задействовали восемь автоцистерн и водовоз. Сотрудники Государственной службы леса также прибыли на место происшествия.

Позднее для тушения пожара в лесу и на торфянике в Олайнском крае был задействован вертолет Ми-17 Национальных вооруженных сил Латвии. 

Вечером 19 мая работы по устранению пожара проводили 40 пожарных, также были задействованы больше десяти специализированных транспортных средств.

Точная площадь пожара станет известна после того, как он будет локализирован. 

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