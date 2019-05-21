Очередное ЧП с SSJ-100: вылилось топливо перед взлетом

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву отменили из-за неисправности, передает Telegram-канал LIFE SHOT.
Это произошло, когда воздушное судно с 56 пассажирами на борту выруливало на взлетно-посадочную полосу. Работники аэропорта обратили внимание на керосин на полосе, после чего вылет пришлось остановить.
После технического осмотра лайнер отправили на ремонт, а пассажиров пересадили в другие самолеты, чтобы они смогли добраться до Москвы.
Ранее Русский TVNET сообщал, что 18 мая SSJ-100, который следовал рейсом SU1389, не вылетел в Москву. Все пассажиры на борту — 36 человек — отказались лететь на этом лайнере.