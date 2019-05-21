Вт, 21.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Очередное ЧП с SSJ-100: вылилось топливо перед взлетом

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Sukhoi Superjet 100

ФОТО: AFP / Scanpix

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву отменили из-за неисправности, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Это произошло, когда воздушное судно с 56 пассажирами на борту выруливало на взлетно-посадочную полосу. Работники аэропорта обратили внимание на керосин на полосе, после чего вылет пришлось остановить.

После технического осмотра лайнер отправили на ремонт, а пассажиров пересадили в другие самолеты, чтобы они смогли добраться до Москвы.

Ранее Русский TVNET сообщал, что 18 мая SSJ-100, который следовал рейсом SU1389, не вылетел в Москву. Все пассажиры на борту — 36 человек — отказались лететь на этом лайнере.

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