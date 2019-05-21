Родители забыли младенца в такси по пути из роддома

Как сообщает издание, супруги возвращались из роддома вместе со своим старшим ребенком и новорожденным. Когда водитель остановился возле их дома, они заплатили, попрощались с водителем и вышли. Спустя пару минут родители обнаружили, что забыли младенца в машине. Отец пытался догнать такси, однако не смог.

Таксист не заметил оставленного на заднем сиденье ребенка и продолжал принимать заказы, пока ребенок мирно спал. Как сообщили полицейские, водитель случайно оставил его одного в машине во время обеденного перерыва. О младенце в салоне сообщили пассажиры.