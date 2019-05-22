Тайна Брасовского моста, открывшаяся во время ремонта

Представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озоле комментирует ситуацию в связи с затянувшимся процессом: "Строительные работы на Брасовском мосту остановились, потому что во время раскопок в части рельс, ближе к кладбищу были найдены захоронения".

На данный момент найдено пять захоронений и процедура предусматривает, что необходимо остановить строительные работы, а также проинформировать соответствующие учреждения.

Не ясно то, почему работы остановлены на всей территории. Представитель Управления национального культурного наследия, археолог Янис Асарис считает, что найденные захоронения могут быть не единственной причиной остановки работ. Управление договорилось со строителями, что земляные работы необходимо прекратить лишь в зоне, где найдены захоронения, а также примерно в 30 метрах по направлению к историческому центру Риги.

Уна Ахуна-Озола пояснила, что пока что оцениваются места, где потенциально могут находиться захоронения.

Янис Асарис уверен, что при строительстве моста часть территории пересеклась с бывшим Гарнизонным кладбищем - по его мнению, захоронения датируются рубежом 19 и 20 веков, а похороненные - солдаты Российской армии.