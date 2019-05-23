Убытки Rīgas Satiksme в первом квартале составили 1,177 млн евро

Доходы Rīgas Satiksme от пассажирских перевозок в первом квартале 2019 года составили 12,59 млн евро - на 1,941 млн евро больше, чем годом ранее, благодаря доходам предприятия Rīgas mikroautobusu satiksme.

Доходы от услуг автостоянок за год снизились на 38,5 тыс. евро.

Финансирование услуг общественного транспорта из госбюжета и бюджета самоуправления увеличилось на 7,82 млн евро.

Эксплуатационные расходы Rīgas Satiksme в первом квартале 2019 года составили 47,591 млн евро - на 5,384 млн евро (12,8%) больше, чем в первом квартале 2018 года.

В первом квартале этого года общественным транспортом в Риге было перевезено 37,028 млн пассажиров, в том числе 3,361 млн - микроавтобусами.

В конце мартa 2019 года Rīgas Satiksme обслуживало 6603 платных автостоянок (в конце 2018 года - 6612).

В первом квартале 2018 года оборот Rīgas Satiksme составил 38,864 млн евро, убытки - 4,588 млн евро.