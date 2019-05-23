Убытки Rīgas Satiksme в первом квартале составили 1,177 млн евро

Оборот муниципального предприятия общественного транспорта ООО Rīgas Satiksme в первом квартале 2019 года составил 48,587 млн евро - на 25% больше, чем в первом квартале 2018 года, убытки сократились в 3,9 раза - до 1,177 млн евро, свидетельствует информация предприятия.
Доходы Rīgas Satiksme от пассажирских перевозок в первом квартале 2019 года составили 12,59 млн евро - на 1,941 млн евро больше, чем годом ранее, благодаря доходам предприятия Rīgas mikroautobusu satiksme.
Доходы от услуг автостоянок за год снизились на 38,5 тыс. евро.
Финансирование услуг общественного транспорта из госбюжета и бюджета самоуправления увеличилось на 7,82 млн евро.
Эксплуатационные расходы Rīgas Satiksme в первом квартале 2019 года составили 47,591 млн евро - на 5,384 млн евро (12,8%) больше, чем в первом квартале 2018 года.
В первом квартале этого года общественным транспортом в Риге было перевезено 37,028 млн пассажиров, в том числе 3,361 млн - микроавтобусами.
В конце мартa 2019 года Rīgas Satiksme обслуживало 6603 платных автостоянок (в конце 2018 года - 6612).
В первом квартале 2018 года оборот Rīgas Satiksme составил 38,864 млн евро, убытки - 4,588 млн евро.
Rīgas Satiksme обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Предприятие принадлежит Рижской думе.