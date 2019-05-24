KNAB начал 39 проверок о нарушениях в предвыборной агитации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало 39 проверок возможных нарушений предвыборной агитации перед выборами в Европарламент, сообщили агентству LETA в KNAB.
Начато 19 проверок скрытой агитации и 12 проверок о возможном использовании административного ресурса.
Никаких решений о констатированных нарушениях агитации какой-либо из партий бюро пока не приняло.
Официальный период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент длился 120 дней и начался 26 января. В пятницу, накануне выборов, предвыборная агитация запрещена.
О том, как и где голосовать, а также все подробности о выборах - читай здесь!