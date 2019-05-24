Пт, 24.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

KNAB начал 39 проверок о нарушениях в предвыборной агитации

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало 39 проверок возможных нарушений предвыборной агитации перед выборами в Европарламент, сообщили агентству LETA в KNAB.

Начато 19 проверок скрытой агитации и 12 проверок о возможном использовании административного ресурса.

Никаких решений о констатированных нарушениях агитации какой-либо из партий бюро пока не приняло.

Официальный период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент длился 120 дней и начался 26 января. В пятницу, накануне выборов, предвыборная агитация запрещена.

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