KNAB начал 39 проверок о нарушениях в предвыборной агитации

Никаких решений о констатированных нарушениях агитации какой-либо из партий бюро пока не приняло.

Официальный период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент длился 120 дней и начался 26 января. В пятницу, накануне выборов, предвыборная агитация запрещена.

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