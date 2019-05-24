Им никто не сказал: люди безуспешно пытаются проголосовать не на своем участке

Также на участке в Доме культуры ВЭФ можно было встретить избирателей, которые хотели проголосовать на участке, близком к месту работы, но им это не удалось, потому что они там не были зарегистрированы.

На многих участках сегодня была размещена информация о том, что сменить участок для голосования больше нельзя, но проголосовать на своем участке сегодня можно до 20 часов.

Как сообщалось ранее, в Латвии сегодня продолжается предварительное голосование на выборах в Европарламент. Избирательные участки будут открыты до 20 часов. При этом голосовать можно будет только на своем участке. Ранее подразумевались, что предварительно голосовать можно будет и на том участке, на котором человек не зарегистрирован, однако из-за поломки системы обмена информацией между участками такой возможности больше нет.