Им никто не сказал: люди безуспешно пытаются проголосовать не на своем участке

Предварительное голосование на выборах в Европарламент (ЕП) продолжается, но часть избирателей в Риге не информированы о том, что сегодня можно отдать голос только на том участке, где они были зарегистрированы, поэтому они безуспешно пытаются проголосовать не на своих участках.
Например, на избирательном участке в 40-й средней школе проголосовать не смогли по крайней мере десять человек, похожая ситуация наблюдалась и в 1-ой Рижской государственной гимназии.
Также на участке в Доме культуры ВЭФ можно было встретить избирателей, которые хотели проголосовать на участке, близком к месту работы, но им это не удалось, потому что они там не были зарегистрированы.
Похожая ситуация сложилась на участке в средней школе Натальи Драудзини, где 8 из 30 пришедших на голосование избирателей пришлось уйти, не проголосовав.
На многих участках сегодня была размещена информация о том, что сменить участок для голосования больше нельзя, но проголосовать на своем участке сегодня можно до 20 часов.
Как сообщалось ранее, в Латвии сегодня продолжается предварительное голосование на выборах в Европарламент. Избирательные участки будут открыты до 20 часов. При этом голосовать можно будет только на своем участке. Ранее подразумевались, что предварительно голосовать можно будет и на том участке, на котором человек не зарегистрирован, однако из-за поломки системы обмена информацией между участками такой возможности больше нет.
Основным днем для голосования на выборах в ЕП остается суббота, когда проголосовать можно будет только на своем участке.