Неделя моды Казахстана в Риге
С 31 мая по 5 июня в Риге впервые пройдет QazaQ Brands Showroom. На 4-м этаже ТЦ Galerija Centrs в помещении MeetingPoint в формате pop-up shop будут представлены более 200 моделей женской одежды и аксессуаров из коллекций весна/лето 2019 известных казахстанских дизайнеров - Aigul Kassymova, Salta, Zhanar, Maria Sariyeva, Dinara Aitugan, Mikally и KL with Love.
Организатором мероприятия является предприятие Oelun Style, владелец которого Гульбахыт Баринова - стилист из Казахстана, живущая в Риге.
OELUN STYLE
"Я как стилист не поддерживаю границ в моде. В стиле человека отображается состояние души, и это несет в себе информацию о нем.
Прожив год в Риге, я поняла, что стилистика по духу близких мне казахстанских дизайнеров очень подходит даже более северному менталитету латвийских женщин.
Это я и хочу показать рижанкам на данном мероприятии".
На данный момент уровень общего развития казахстанских дизайнеров высок и географически обширен. Они регулярно участвуют на Неделях моды по всему миру и успешно реализуют свои коллекции во Франции, Италии, Англии, Саудовской Аравии, Грузии, России, Украине, Азербайджане и других странах.
Аigul Kassymova
Это интеллектуальный романтизм, чувственность, чистые линии, сочетание качества и уникальности. Философия бренда Aigul Kassymova - воплощение женственности и интеллектуальности через традиции, современный дизайн, форму и ткани.
Salta
Европейский минимализм, свобода, креатив, безупречные линии. Женщина от Salta - это динамичная, уверенная в себе космополитка, личность, производящая незабываемое впечатление своим внешним видом.
Zhanar
Трансформация элементов казахской культуры в современный дизайн и популяризация национального наследия с использованием высококачественных европейских тканей и сезонных трендов - отличительная особенность марки.
Фотогалерея: Неделя моды Казахстана в Риге
Maria Sariуeva
Главным направлением развития бренда является трикотаж. Яркие и базовые оттенки, минимализм и современный стиль с акцентом на женственность.
Dinara Aitugan
Основной концепцией бренда является совмещение этно-стиля с современным.
Ровные линии, четкий крой, натуральные ткани олицетворяют легкость и женственность, а принты и вышивки придают духовность национального колорита.
Mikally
Молодой бренд, динамично развивающийся в мире моды. Олицетворяет свободу, яркость и женственность, делая акцент на неповторимых образах и качественных тканях.
KL with Love
Это вечерние и свадебные украшения ручной работы, а также изделия в национальном стиле.