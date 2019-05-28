Организатором мероприятия является предприятие Oelun Style, владелец которого Гульбахыт Баринова - стилист из Казахстана, живущая в Риге.

OELUN STYLE

"Я как стилист не поддерживаю границ в моде. В стиле человека отображается состояние души, и это несет в себе информацию о нем.

Прожив год в Риге, я поняла, что стилистика по духу близких мне казахстанских дизайнеров очень подходит даже более северному менталитету латвийских женщин.

Это я и хочу показать рижанкам на данном мероприятии".

На данный момент уровень общего развития казахстанских дизайнеров высок и географически обширен. Они регулярно участвуют на Неделях моды по всему миру и успешно реализуют свои коллекции во Франции, Италии, Англии, Саудовской Аравии, Грузии, России, Украине, Азербайджане и других странах.

Аigul Kassymova

Это интеллектуальный романтизм, чувственность, чистые линии, сочетание качества и уникальности. Философия бренда Aigul Kassymova - воплощение женственности и интеллектуальности через традиции, современный дизайн, форму и ткани.

Salta

Европейский минимализм, свобода, креатив, безупречные линии. Женщина от Salta - это динамичная, уверенная в себе космополитка, личность, производящая незабываемое впечатление своим внешним видом.

Zhanar

Трансформация элементов казахской культуры в современный дизайн и популяризация национального наследия с использованием высококачественных европейских тканей и сезонных трендов - отличительная особенность марки.

Фотогалерея: Неделя моды Казахстана в Риге

Maria Sariуeva

Главным направлением развития бренда является трикотаж. Яркие и базовые оттенки, минимализм и современный стиль с акцентом на женственность.

Dinara Aitugan

Основной концепцией бренда является совмещение этно-стиля с современным.

Ровные линии, четкий крой, натуральные ткани олицетворяют легкость и женственность, а принты и вышивки придают духовность национального колорита.

Mikally

Молодой бренд, динамично развивающийся в мире моды. Олицетворяет свободу, яркость и женственность, делая акцент на неповторимых образах и качественных тканях.

KL with Love