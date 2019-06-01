Гороскоп Павла Глобы на июнь 2019 года

Энергия планет в июне будет крайне стабильной. Это значит, что готовиться к глобальным переменам не стоит. Многим людям хочется чего-то нового в начале лета, но в этом году июнь будет спокойным месяцем, в который не ожидается ничего необычного. Это отличное время для релаксации и избавления от бытовых проблем.

Овен

Овнам будет сложно найти мотивацию в июне.

Звезды расслабят их, поэтому захочется отдохнуть. Но дела не ждут, так что придется работать через силу, обращаться за помощью и поддержкой к близким.

Самое позитивное время - с 9 по 11 июня. В эти дни планеты будут находиться в очень нестандартном положении. Это время новых открытий. Первые пару-тройку дней июня стоит посвятить знакомствам. Есть вероятность, что Овны встретят свою любовь или важного союзника на пути к успеху.

Телец

Это будет беспокойное время для Тельцов, поэтому им нужно научиться управлять своей энергией. Начнется период беспокойств с 9 июня, когда планеты поменяют свое настроение на негативное, вступив в мощный диссонанс друг с другом. Несмотря на то, что для Тельцов это время будет непростым, у них будет шанс поймать удачу.

Чтобы преуспеть в любой из сфер, придется философски относиться к проблемам, не начиная бить тревогу, а воспринимая неурядицы как способ стать мудрее и лучше.

Любые трудности, происходящие в начале лета, в итоге сделают Тельцов более сильными и готовыми к любым испытаниям. Терять оптимизм нельзя ни в коем случае.

Близнецы

Основной сферой для Близнецов может стать финансовая. Решать денежные вопросы нужно спокойно, без спешки и негатива. В первые три дня июня Близнецов будет ожидать большая удача, но потом все изменится в худшую сторону. В начале месяца лучше совершить все самые важные покупки, погасить задолженности по кредитам, доделать ответственные проекты на работе. В остальных сферах жизни тоже будет царить динамика.

В любви возможны некоторые проблемы из-за ссор и недопонимания. Звезды советуют не выяснять отношения с любимыми людьми, не спорить, не вступать в конфликты.

Время - самый ценный ресурс июня, поэтому стоит научиться говорить людям "нет". Просьбы о помощи лучше отклонять, если они противоречат интересам Близнецов.

Рак

Ракам не стоит впадать в крайности в этом месяце. Особенно это касается его середины - с 7 по 19 июня. В это время энергетика планет будет нестабильной. Придется проявить терпение по отношению к коллегам, к любимым людям. Повысится восприимчивость к обидам, негативу, поэтому важно абстрагироваться от отрицательных эмоций, замещая их чем-то другим.

Это хорошее время для отдыха, для заботы о своем самочувствии и настроении.