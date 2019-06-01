Гороскоп Павла Глобы на июнь 2019 года
Павел Глоба - один из лучших российских астрологов. Если вы хотите, чтобы первый месяц лета прошел наиболее успешно, постарайтесь следовать его рекомендациям.
Энергия планет в июне будет крайне стабильной. Это значит, что готовиться к глобальным переменам не стоит. Многим людям хочется чего-то нового в начале лета, но в этом году июнь будет спокойным месяцем, в который не ожидается ничего необычного. Это отличное время для релаксации и избавления от бытовых проблем.
Овен
Овнам будет сложно найти мотивацию в июне.
Звезды расслабят их, поэтому захочется отдохнуть. Но дела не ждут, так что придется работать через силу, обращаться за помощью и поддержкой к близким.
Самое позитивное время - с 9 по 11 июня. В эти дни планеты будут находиться в очень нестандартном положении. Это время новых открытий. Первые пару-тройку дней июня стоит посвятить знакомствам. Есть вероятность, что Овны встретят свою любовь или важного союзника на пути к успеху.
Телец
Это будет беспокойное время для Тельцов, поэтому им нужно научиться управлять своей энергией. Начнется период беспокойств с 9 июня, когда планеты поменяют свое настроение на негативное, вступив в мощный диссонанс друг с другом. Несмотря на то, что для Тельцов это время будет непростым, у них будет шанс поймать удачу.
Чтобы преуспеть в любой из сфер, придется философски относиться к проблемам, не начиная бить тревогу, а воспринимая неурядицы как способ стать мудрее и лучше.
Любые трудности, происходящие в начале лета, в итоге сделают Тельцов более сильными и готовыми к любым испытаниям. Терять оптимизм нельзя ни в коем случае.
Близнецы
Основной сферой для Близнецов может стать финансовая. Решать денежные вопросы нужно спокойно, без спешки и негатива. В первые три дня июня Близнецов будет ожидать большая удача, но потом все изменится в худшую сторону. В начале месяца лучше совершить все самые важные покупки, погасить задолженности по кредитам, доделать ответственные проекты на работе. В остальных сферах жизни тоже будет царить динамика.
В любви возможны некоторые проблемы из-за ссор и недопонимания. Звезды советуют не выяснять отношения с любимыми людьми, не спорить, не вступать в конфликты.
Время - самый ценный ресурс июня, поэтому стоит научиться говорить людям "нет". Просьбы о помощи лучше отклонять, если они противоречат интересам Близнецов.
Рак
Ракам не стоит впадать в крайности в этом месяце. Особенно это касается его середины - с 7 по 19 июня. В это время энергетика планет будет нестабильной. Придется проявить терпение по отношению к коллегам, к любимым людям. Повысится восприимчивость к обидам, негативу, поэтому важно абстрагироваться от отрицательных эмоций, замещая их чем-то другим.
Это хорошее время для отдыха, для заботы о своем самочувствии и настроении.
Месяц отметится яркими событиями и эмоциями, которые останутся в памяти Раков надолго. Это важное время, когда не нужно спешить.
Лучше закинуть удочку и ждать, чем рисковать и совершать какие-то неверные действия, последствия которых могут быть неблагоприятными.
Лев
Для Львов наступает период получения новых знаний и жизненного опыта. Не нужно бояться перемен в любви, делах, финансах. Это одно из правил обретения счастья в июне. Не повредит Львам немного мечтательности и мыслей о будущем. Наступает время постановки новых целей, планирования.
Камнем преткновения для Львов может стать дилемма о том, на чем лучше сфокусировать внимание - на делах или на любви. И тут нужно слушать только свое сердце.
В отношениях с людьми Львам стоит проявлять больше сдержанности. Выяснять отношения не стоит, особенно публично. Лучше просто пойти навстречу или вежливо перенести важный разговор. Первые три дня июня особенно благоприятны для преодоления разногласий и конфликтных ситуаций.
Дева
Девам нежелательно браться за все дела одновременно. В июне необходимо поставить перед собой четкие цели и следовать им весь месяц. Желательно, чтобы эти цели не были слишком амбициозными.
Управлять эмоциями Девам будет непросто, но нужно держать себя в узде, помня о самом главном. Для кого-то это любовь, для кого-то - работа.
Если пойти по заведомо неверному пути, последовав советам окружающих, то Дев могут настигнуть сомнения и негативные мысли. Это отрицательно скажется на их продуктивности и настроении, на удаче и способности получать удовольствие от жизни. В некоторых ситуациях лучше затаиться и ждать, а не форсировать события. Важно подгадать правильный момент для решительных действий. По мнению астрорлога, таким моментом будет середина июня.
Весы
У Весов наступает период внутренних и внешних изменений. Звезды советуют им заняться поиском мотивации, получением новой информации, развитием навыков.
Можно обновить гардероб, сходить в парикмахерскую или к стилисту. Лето требует изменений, чего-то нового и яркого. Поступки Весов тоже должны быть яркими и смелыми.
Они помогут произвести впечатление на противоположный пол. Тем, кто уже давно находится в отношениях, возможно, стоит перевести их на новый уровень - начать планировать знакомство с родителями, свадьбу, зачатие ребенка. Очень полезными окажутся совместные дела, особенно поездка в отпуск.
Скорпион
У Скорпионов может появиться много новых врагов в июне. Общаться с людьми будет куда сложнее обычного. Есть шанс столкнуться с энергетическим вампиром или человеком, который заразит негативом.
Восстановить силы после неприятного общения иногда непросто - для этого необходимо заниматься любимыми делами и уметь абстрагироваться от всего вокруг.
В делах и на работе Скорпионам потребуются рациональный подход и осторожность. Риски и авантюры до добра не доведут. Нужно чаще слушать интуицию и не бояться браться за новые дела, даже если они покажутся чрезмерно сложными. Также потребуется стремление к самоанализу для понимания своих ошибок.
Стрелец
Стрельцов могут ожидать неожиданные срывы планов, поэтому звезды рекомендуют иметь запасной вариант действий и пути к отступлению в случае провала. Нужно думать наперед, потому что июнь - непредсказуемое время для представителей этого знака Зодиака.
Нет ничего хуже эгоизма в такое время, как это. Звезды и планеты максимально воздействуют на представителей данного знака Зодиака.
Они хотят, чтобы Стрельцы помогали близким и знакомым людям, но не превращали это в слепой альтруизм. Жизненные принципы ради окружающих менять не стоит, но посвятить близким и друзьям немного свободного времени просто необходимо.
Козерог
Козерогов ждут перепады настроения, но они не отразятся на удаче и способности эффективно решать проблемы. Они будут приносить некий дискомфорт, но с ним можно легко справиться благодаря своевременному отдыху и общению с приятными людьми. Козерогам помогут расслабиться романтика, любовь, флирт, активный отдых.
В июне могут происходить необъяснимые события, которые никак не будут зависеть от принимаемых Козерогами решений: важные встречи, новые открытия, перемены на работе.
Стоит помнить о спокойствии, которое поможет получить пользу от любой ситуации. Страх и комплексы - одна из причин, по которым счастье может обходить Козерогов стороной.
Водолей
Наступает идеальное время, чтобы быстро избавиться от негативных привычек. Июнь - месяц позитивных перемен, так что не стоит зря тратить время на бессмысленные занятия и прокрастинацию. Звезды советуют заняться делами, полностью погрузиться в работу, в домашние проблемы. Также полезно будет окунуться в романтику.
Стоит остерегаться обмана: не надо давать никому пустых обещаний, брать свое хитростью. Это время работы, повышения уровня самодостаточности.
Водолеи могут стать теми, кем давно мечтали. Для этого в июне необходимо прислушиваться к собственной интуиции.
Рыбы
Ослабление Венеры негативно скажется на настроении Рыб. Эти люди могут стать сентиментальными, чересчур эмоциональными, неуверенными в себе. Все планы стоит продумывать как можно тщательнее, потому что любая мелочь может их сорвать.
В бизнесе и просто на любой работе Рыбам необходимо приготовиться к обороне - многие недоброжелатели активизируются ближе к 8-9 июня.
Духовные поиски очень позитивно повлияют на представителей этого знака Зодиака. Они поднимут боевой дух, наполнят Рыб уверенностью, которой им зачастую так не хватает.
Подготовлено по материалам dailyhoro.ru.