"Поздно выделили деньги": названа причина сбоев в системе для голосования на выборах в ЕП

Председатель ЦИК Кристине Берзиня пояснила, что перебои констатированы "за пределами влияния" ответственного предприятия Soaar и самой ЦИК. Ответственные органы проанализируют ситуацию и дадут свои заключения.

В ЦИК также сообщили, что Сейм выделил средства на финансирование IT-системы только 3 апреля, и проверять ее пришлось в очень сжатые сроки.

В будущем подобные ситуации можно предотвратить, если разрабатывать IT-решения не позже чем за три месяца до выборов.