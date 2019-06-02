Вс, 2.06.2019
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"Поздно выделили деньги": названа причина сбоев в системе для голосования на выборах в ЕП

Выборы в Европарламент в Латвии, 2019 год.

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Перебои в системе предварительного голосования на выборах в Европарламент были связаны с решениями по защите системы и ограниченным временем на ее разработку, заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Председатель ЦИК Кристине Берзиня пояснила, что перебои констатированы "за пределами влияния" ответственного предприятия Soaar и самой ЦИК. Ответственные органы проанализируют ситуацию и дадут свои заключения.

В ЦИК также сообщили, что Сейм выделил средства на финансирование IT-системы только 3 апреля, и проверять ее пришлось в очень сжатые сроки.

В будущем подобные ситуации можно предотвратить, если разрабатывать IT-решения не позже чем за три месяца до выборов.

Как сообщалось ранее, в дни предварительного голосования на выборах в Европарламент из-за перебоев в системе обмена информацией избиратели могли голосовать только на своих участках.

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