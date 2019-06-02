"Поздно выделили деньги": названа причина сбоев в системе для голосования на выборах в ЕП

Перебои в системе предварительного голосования на выборах в Европарламент были связаны с решениями по защите системы и ограниченным временем на ее разработку, заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Председатель ЦИК Кристине Берзиня пояснила, что перебои констатированы "за пределами влияния" ответственного предприятия Soaar и самой ЦИК. Ответственные органы проанализируют ситуацию и дадут свои заключения.
В ЦИК также сообщили, что Сейм выделил средства на финансирование IT-системы только 3 апреля, и проверять ее пришлось в очень сжатые сроки.
В будущем подобные ситуации можно предотвратить, если разрабатывать IT-решения не позже чем за три месяца до выборов.
Как сообщалось ранее, в дни предварительного голосования на выборах в Европарламент из-за перебоев в системе обмена информацией избиратели могли голосовать только на своих участках.