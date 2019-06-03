LTV7: врачи игнорируют амбулаторные карты в системе е-здоровья

В системе е-здоровья есть раздел “карта пациента”, куда семейный врач должен ввести базовые данные на каждого своего пациента: его аллергии, используемые препараты и диагнозы. Амбулаторная карта должна заполняться после каждого посещения пациента.

По данным Национальной службы здоровья, к настоящему моменту в системе е-здоровье выписано 16 миллионов электронных рецептов и свыше 4 миллионов больничных листов.

А вот базовые данные введены только на 10 тысяч пациентов, на них создано 45 202 документа. В 444 раза меньше, чем выписано больничных или рецептов.

Уже сейчас у врачей есть возможность к амбулаторной карте пациента присоединять средства визуальной диагностики: компьютерную томографию, магнитный резонанс.

В ближайшее время Национальная служба здоровья подключит к е-здоровью лаборатории. Тогда врачам будут доступны в системе данные об анализах пациентов. Но и этот функционал может остаться невостребованным. Ведь пользуются системой в полном объеме только 5% врачей.

"Сейчас большая часть врачей не вводит эти данные. Мы, со своей стороны, хотим их попросить вводить базовые данные пациента и таким образом обеспечить им лучший медицинский уход в критических ситуациях, когда важна каждая минута", – рассказал "Личному делу" представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс.

Кроме этого, амбулаторная карта пациента в электронном виде очень удобна и для жителей. Любой может зайти в систему и быстро посмотреть, когда и где ему проводили медицинские манипуляции, какие назначали лекарства. В случае возникновения врачебных ошибок пациенту будет легче доказать вину врача. Получить компенсацию из фонда риска, поскольку данные, попавшие в систему е-здоровья, нельзя отредактировать. Однако пока нежелание врачей работать с системой преобладает.

"К сожалению, е-здоровье – бракованная система. Медленная и с помехами. Мы сегодня не решаем проблемы пациента, а в приемные минуты должны вводить данные в эту медленную систему. Или заниматься этим потом", – жалуется президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Также она отметила, что правила Кабинета министров номер 137 обязывают врача заполнять амбулаторную карту пациента не только в электронном, но и в бумажном виде. А это двойная работа.

Однако тут можно напомнить, что еще недавно так было с е-рецептами. Сейчас от практики дублирования рецептов на бумаге отказались.

В кабинете у семейного врача Андриса Бауманиса журналист "Личного дела" провёл эксперимент. На введение в систему е-здоровья данных об аллергии понадобилась 1 минута 45 секунд. Система не демонстрировала сбоев и работала быстро. Однако врач не хочет в ней работать и объясняет почему.

"Вы не можете просить, чтобы вам поставили в доме двери, если у него нет стен. Сейчас у нас нет стен. Данные, которые введены в мою локальную программу, я никак не могу отправить в систему е-здоровья. Во всем мире, где работает е-здоровье, врачи и медицинские учреждения работают через локальную программу и отправляют данные в общую систему. Так происходит в Швеции, в Финляндии, в Германии и ближайших странах", -- пояснил Андрис Бауманис.

Латвийские врачи пользуются локальными медицинскими программами. Их около 20. Основных 4. Они хотят, чтобы эти локальные программы были синхронизированы с е-здоровьем.