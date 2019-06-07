Пт, 7.06.2019
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Экс-супруга Малашенко обвинила Божену Рынску в краже

Божена Рынска

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Бывшая супруга покойного Игоря Малашенко Елена Пивоварова обвинила светскую обозревательницу Божену Рынску в краже ковра. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Известно, что стоимость ковра 500 тысяч рублей (примерно 6,8 тысяч евро). Пивоварова уже написала заявление в полицию.

Издание сообщает, что Рынска обвинила дочь Елены в том, что она не впускает вдову в дом Малашенко в поселке Чигасово. Также СМИ передают, что журналистка якобы сообщила о пропаже документов и ноутбука. 

"Интересно, зачем люди воруют то, что элементарно восстановить? Например, смысл воровать собственноручно выданную доверенность, которая отработала уже? Чтобы сказать, что ее не выдавал никогда?", - цитирует журналистку "Комсомольская правда".

Кроме того, она сообщила и об исчезновении некой записной книжки. 

Напомним, Игорь Малашенко умер 25 января в Испании. Смерть наступила в результате повешения. Известно, что сооснователь канала НТВ совершил самоубийство. 

Ранее Божена Рынcка после смерти супруга наслаждается весной в Юрмале.

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