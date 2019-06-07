Экс-супруга Малашенко обвинила Божену Рынску в краже

Известно, что стоимость ковра 500 тысяч рублей (примерно 6,8 тысяч евро). Пивоварова уже написала заявление в полицию.

Издание сообщает, что Рынска обвинила дочь Елены в том, что она не впускает вдову в дом Малашенко в поселке Чигасово. Также СМИ передают, что журналистка якобы сообщила о пропаже документов и ноутбука.