Экс-супруга Малашенко обвинила Божену Рынску в краже

Бывшая супруга покойного Игоря Малашенко Елена Пивоварова обвинила светскую обозревательницу Божену Рынску в краже ковра. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Известно, что стоимость ковра 500 тысяч рублей (примерно 6,8 тысяч евро). Пивоварова уже написала заявление в полицию.
Издание сообщает, что Рынска обвинила дочь Елены в том, что она не впускает вдову в дом Малашенко в поселке Чигасово. Также СМИ передают, что журналистка якобы сообщила о пропаже документов и ноутбука.
"Интересно, зачем люди воруют то, что элементарно восстановить? Например, смысл воровать собственноручно выданную доверенность, которая отработала уже? Чтобы сказать, что ее не выдавал никогда?", - цитирует журналистку "Комсомольская правда".
Кроме того, она сообщила и об исчезновении некой записной книжки.
Напомним, Игорь Малашенко умер 25 января в Испании. Смерть наступила в результате повешения. Известно, что сооснователь канала НТВ совершил самоубийство.