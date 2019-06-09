Платье дня: королева Летиция в тренде лета - амарандовом оттенке красного
Королева Летиция регулярно демонстрирует свою любовь к красному цвету. Она же испанка! Однако красный красному рознь, и одна из самых стильных женщин в мире уже не первый раз за последнее время отдает предпочтение конкретному оттенку, который институт цвета Pantone определяет как "амарантовый". Похоже, это тренд летнего сезона!
На недавних торжествах по случаю празднования Дня Вооруженных Сил в Севилье королева-консорт предстала в платье испанского бренда Cherubina асимметричной длины с короткими рукавами, v-образным вырезом и структурированными плечами.
Женственный фасон наряда, подчеркнувшего изгибы тела монаршей особы, удачно дополнили легкая плиссировка на юбке и пуговица на талии.
Завершили модный образ Летиции туфли на устойчивом каблуке и замшевый клатч-конверт в тон плятья от Magrit - еще одной испанской марки. Советуем взять на заметку, особенно брюнеткам!
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