Платье дня: королева Летиция в тренде лета - амарандовом оттенке красного

Королева Летиция регулярно демонстрирует свою любовь к красному цвету. Она же испанка! Однако красный красному рознь, и одна из самых стильных женщин в мире уже не первый раз за последнее время отдает предпочтение конкретному оттенку, который институт цвета Pantone определяет как "амарантовый". Похоже, это тренд летнего сезона!