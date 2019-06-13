Министерство: за ущерб от града компенсации фермерам не полагаются

За ущерб от града крестьянам компенсации от государства не полагаются, потому что от таких рисков можно застраховаться, заявили агентству LETA в Министерстве земледелия.
"Также крестьяне могут создавать финансовые накопления, к которым не применяется налог, для устранения последствий таких природных стихий", - добавили в министерстве.
Кроме того Минземледелия напоминает, что финансово поддерживает крестьян в рамках программы развития села на 2014-2020 годы, компенсируя до 70% расходов на страхование, чтобы мотивировать фермеров страховаться.
Компании, страхующие посевы, сообщили Минземледелия, что фермеры еще обследуют пострадавшие от града площади, и точных данных об ущербе нет.
Ранее опрошенные фермеры заявили агентству LETA, что град 11 июня в отдельных районах полностью уничтожил посевы зерновых.