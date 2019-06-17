Предприятие по переработке овощей и фруктов Milda KM признано неплатежеспособным

Неплатежеспособность Milda KM объявлена 12 июня, требования кредиторов принимаются до 15 июля.

Администратором неплатежеспособности назначен Янис Пушпурс. Заявку о неплатежеспособности подала Эви Сеглиня.

Milda KM прекратила производство летом 2018 года.

Представитель владельцев предприятия GGV Invest Виестур Куликовскис ранее рассказал, что причиной этого был иск о взыскании долгов, поданный одним из крупнейших кредиторов предприятия.

Суд блокировал счета Milda KM, и компания была передана в управление одного из крупнейших ее обеспеченных кредиторов Altum.

Убытки предприятия в позапрошлом году составили 172 тыс. евро при нетто-обороте 2,383 млн евро. По данным Lursoft, у предприятия на 7 июня этого года был налоговый долг в размере 241 тыс. евро.