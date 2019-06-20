Немиро: Совет Latvenergo уволили, получив доклад предприятия

Он пояснил, что решение о роспуске совета Latvenergo было принято на основании доклада предприятия, полученного в среду, 19 июня, который включал оценку работы совета. Немиро также добавил, что в четверг даст разъяснения премьер-министру по поводу данного решения.

В то же время он отметил, что не может комментировать детали доклада.

Согласно словам Немиро, от Latvenergo ждет больший акцент на сокращении распределительных тарифов.

Политик также отметил, что в данный момент совет назначен временно, состоится конкурс на вакантные места, однако он не сказал, насколько быстро это могло бы произойти. Политик также отметил, что члены уволенного совета смогут претендовать на должность повторно и не исключено, что они будут назначены снова.

"Я определенно благодарю предыдущий совет за работу. Нет такого, что кто-то оценен очень плохо", - отметил Немиро.

Как сообщалось ранее, в среду, 19 июня, был уволен совет Latvenergo.

В уволенном составе совета с 2016 года работали бывший руководитель DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Седлацки, бывший заместитель госсекретаря Минэкономики и бывший председатель правления аэропорта "Рига" Андрис Лиепиньш, экс-президент Ассоциации коммерческих банков Латвии и член правления АО Valsts nekustamie īpašumi Мартиньш Бичевскис, а также бывшая председатель правления RB Rail Байба Рубеса.

Место уволенного совета занял временный совет, в состав которого вошли советник министра экономики Павел Ребенок, руководитель бюро министра Инесе Кублицка, член правления Латвийской ассоциации ветряной энергии Кристап Степанов, член правления АО Rigensis Bank Ренарс Дегро и Артур Шнориньш.

Немиро поблагодарил бывший совет Latvenergo, но заявил, что ему хотелось бы видеть более эффективную и активную работу совета, а также более оперативное решение вопроса о снижении тарифа распределительной системы электроэнергии.

Министр заявил, что сейчас обязанности уволенных членов совета возьмет на себя временный совет, но позже на места в совете будет объявлен конкурс. Когда это произойдет, пока неизвестно.