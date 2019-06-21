Минфин снизил прогноз роста ВВП Латвии

"Начав подготовку бюджета на 2020 год, Министерство финансов обновило прогнозы макроэкономических показателей на 2019-2020 годы. Согласно новым прогнозам, в этом году рост экономики Латвии останется на уровне 3,2%, как и предполагалось в феврале. В свою очередь в 2020 году ВВП Латвии повысится на 2,8%, что на 0,2 проц. пункта меньше, чем прогнозировалось ранее," - заявили в министерстве.

Рост экономики в 2019 году сохранится на стабильном уровне в 3,2%, однако будет медленнее, чем в предыдущие два года, ввиду стабилизации притока средств из фондов ЕС и уменьшения спроса на внешних рынках.

При снижении темпа прироста инвестиций до 8,2% и сохранении прироста экспорта на отметке 2,9% в 2019 году главной движущей силой экономики станет частное потребление, прирост которого составляет 3,4% благодаря росту доходов жителей страны и снижения безработицы.

В 2020 году Минфин прогнозирует снижение прироста экономики до 2,8% из-за медленных темпов роста инвестиций и неопределенности во внешней среде. С 2020 по 2022 год, согласно заявлению ведомства, темпы прироста ВВП стабилизируются на уровне 2,8%. Прогноз средней инфляции на 2019 год составляет 2,8%, а на 2020 год - 2,5%.

Согласно заявлению Минфина, средняя месячная брутто-зарплата в Латвии в 2019 году составит 1079 евро, а в 2020 году повысится до 1144 евро. Ожидается также рост трудоустройства населения на 0,5% - до 914 тыс. человек, а уровень безработицы снизится до 7%.

Минфин отмечает, что основные негативные риски для Латвии связаны с растущей неопределенностью в мире - растущими тенденциями протекционизма, торговым конфликтом США и Китая, затянувшейся неопределенностью, связанной с выходом Великобритании из ЕС, растущей нестабильностью в районах геополитических конфликтов.